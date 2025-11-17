Измаил атаковали вражеские БПЛА: жителей призвали к информационной тишине
В ночь на 17 ноября в Измаиле прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Андрей Абрамченко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам городского головы, в регионе зафиксирована угроза атаки ударных беспилотников, из-за чего над городом работают подразделения противовоздушной обороны. Он призвал местных жителей не снимать и не публиковать работу ПВО, подчеркнув важность информационной тишины.
Позже в Телеграме он сообщил о снижении давления в системе водоснабжения, а также добавил, что после отбоя воздушной тревоги давление будет восстановлено.
Атака ударных беспилотников
Вечером 16 и 17 ноября рашисты продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Известно, что российские БПЛА атаковали Харьковскую область, в результате чего две громады остались без электроснабжения. Также днем 16 ноября оккупанты атаковали два района Днепропетровщины - пострадали шесть человек, а еще ударили БПЛА по детской площадке и гражданскому предприятию в Харькове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль