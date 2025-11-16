РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12915 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
763 0

Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: пострадали шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 16 ноября, российские захватчики обстреливали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, применяя различное вооружение. Вследствие вражеских атак пострадали шесть гражданских лиц.

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Синельниковскому району

По Межевской громаде в Синельниковском районе враг нанес удар КАБом. Пострадали пять человек: две женщины 52 и 55 лет, 34-летний и 25-летний мужчины.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко,

Повреждены несколько магазинов, киоск, два легковых автомобиля.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко,

Вследствие попадания вражеского БПЛА была задета инфраструктура в Синельниково. Возник пожар.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко,

Смотрите также: Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никопольском районе пять раненых, в Синельниковском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины

По Никопольскому району оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали FPV-дронами. Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады. Разрушены промышленное предприятие, инфраструктура, частный дом, кафе, хозяйственная постройка и автозаправочная станция.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко,

Кроме того, за медицинской помощью обратилась 26-летняя женщина, пострадавшая вследствие ночной атаки на Марганец.

обстрелы Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко,

Смотрите также: Войска РФ обстреляли 3 района Днепропетровской области: ранен мужчина, повреждены ЛЭП и инфраструктура. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32894) Никополь (1391) Днепропетровская область (5254) Никопольский район (778)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 