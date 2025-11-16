Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: пострадали шесть человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня воскресенья, 16 ноября, российские захватчики обстреливали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, применяя различное вооружение. Вследствие вражеских атак пострадали шесть гражданских лиц.
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Синельниковскому району
По Межевской громаде в Синельниковском районе враг нанес удар КАБом. Пострадали пять человек: две женщины 52 и 55 лет, 34-летний и 25-летний мужчины.
Повреждены несколько магазинов, киоск, два легковых автомобиля.
Вследствие попадания вражеского БПЛА была задета инфраструктура в Синельниково. Возник пожар.
Обстрелы Никопольщины
По Никопольскому району оккупанты били из тяжелой артиллерии и атаковали FPV-дронами. Под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская и Покровская громады. Разрушены промышленное предприятие, инфраструктура, частный дом, кафе, хозяйственная постройка и автозаправочная станция.
Кроме того, за медицинской помощью обратилась 26-летняя женщина, пострадавшая вследствие ночной атаки на Марганец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль