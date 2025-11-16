Войска РФ обстреляли 3 района Днепропетровской области: ранен мужчина, повреждены ЛЭП и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью три района Днепропетровской области подверглись вражеским атакам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударом Синельниковщина

По данным ОГА, на Синельниковщину российские войска направили БПЛА. В Васильковской громаде уничтожен частный дом, еще четыре повреждены. Разрушены автомобиль, два гаража и столько же хозяйственных построек. В Синельниково произошло возгорание, разрушена инфраструктура.

В Николаевской громаде этого же района есть повреждения на территории предприятия. Также, по уточненной информации, из-за атак, произошедших вчера вечером, в общине задело жилье местных жителей и линию электропередач.

Читайте также: Вражеские обстрелы Днепропетровской области: в Никопольском районе пять раненых, в Синельниковском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Атака на Павлоград

Также отмечается, что в Павлограде пострадал 51-летний мужчина. Возник пожар, повреждена инфраструктура.

Обстрелы Никопольщины

Под обстрелами также находилась Никопольщина. По району агрессор бил из артиллерии, целился FPV-дронами. Пострадали Никополь и Марганецкая громада. Разрушены учебное заведение и дома местных жителей.











Читайте: Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА