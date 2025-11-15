Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА

Вчера, 14 ноября, враг осуществлял штурм Новопавловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Противнику удалось рассредоточить десант

Как отмечается, пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники. К сожалению, их обнаружили слишком поздно, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям.

По состоянию на 15 ноября известно об уничтожении как минимум 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Осуществляются меры по обнаружению и поражению под@ров.

Также известно, что техника умудрилась еще раз заехать, поэтому количество кацапов в селе точно не 2-3 человека", - добавляют аналитики.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

Безкінечні відступи, постійні втрати населених пунктів! Просто якась безнадьога... Хоч би чимось порадували на день народження!
15.11.2025 12:18 Ответить
Зараз резніков з бакановим і наумовим та їх замами, заступниками, помічниками, консультантами, ад'ютантами, та обслугою і охоронцями з водіями, підтягнуться і ось тоді ……
15.11.2025 12:19 Ответить
Чергова "інфільтрація" кацапні.
15.11.2025 12:32 Ответить
@ На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська на бронетехніці зробили спробу прориву в населений пункт Новопавлівка. У ході бою українським військам вдалося знищити дронами ворожу техніку, проте російський десант зумів спІшитись і зайняти позиції в житловій забудові.
Бойова робота продовжується."
15.11.2025 12:35 Ответить
Наш командуючий, як випускник Московського вищого загальнокомандного училища зобов'язаний був бути членом КПСС, а це багато про що говорить. Сповідування ленінського виразу: "Шаг вперед два шага назад" став його стилем командування. Вірити в те, що чистокровний етнічний росіянин з дальнього Підмосков'я стане палким патріотом України, як на мене марна справа. Порівняйте з росіянами, які народились і виросли в Україні - це не "понаєхи", і вони мають зовсім інший менталітет. Президентом, міністром, або чиновником може бути хто завгодно, але армією повинен керувати виключно патріот Батьківщини.
15.11.2025 12:45 Ответить
Только не Юля рады Бога и не ухылянт Крейда Гибсон ,а то он по скорости отступления и количеству зданых нп Сырского за пояс заткнет
15.11.2025 17:03 Ответить
Блин! Зеленский думает - кому бы это еще разрешить выехать с Украины.
15.11.2025 12:46 Ответить
Всем нужно разрешить выезжать!
15.11.2025 12:52 Ответить
лисака тварюку треба судити,як зрадника. усі гроши виділені на фортифікації розпиляні с лукашуком филатовим та резніченко. мразі
15.11.2025 15:15 Ответить
 
 