Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА
Вчера, 14 ноября, враг осуществлял штурм Новопавловки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
Противнику удалось рассредоточить десант
Как отмечается, пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники. К сожалению, их обнаружили слишком поздно, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям.
По состоянию на 15 ноября известно об уничтожении как минимум 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Осуществляются меры по обнаружению и поражению под@ров.
Также известно, что техника умудрилась еще раз заехать, поэтому количество кацапов в селе точно не 2-3 человека", - добавляют аналитики.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.
Бойова робота продовжується."