Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА

Вчера, 14 ноября, враг осуществлял штурм Новопавловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Противнику удалось рассредоточить десант

Как отмечается, пользуясь туманом, кацапы навели понтонную переправу между Ялтой и Дачным и переправили около 10 единиц техники. К сожалению, их обнаружили слишком поздно, поэтому противник сумел в центральной и южной части села рассредоточить десант, который разбежался по укрытиям.

По состоянию на 15 ноября известно об уничтожении как минимум 1 танка и БМП, судьба остальной техники неизвестна. Осуществляются меры по обнаружению и поражению под@ров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Ровнополье и Яблоково в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Также известно, что техника умудрилась еще раз заехать, поэтому количество кацапов в селе точно не 2-3 человека", - добавляют аналитики.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

Читайте: Враг оккупировал Новое и Новоуспеневское и продвинулся в Покровске и Пологовском районе, - DeepState. КАРТЫ