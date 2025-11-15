Ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант, - DeepState. КАРТА

Вчора, 14 листопада, ворог здійснював штурм Новопавлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Противнику вдалося розосередити десант

Як зазначається, користуючись туманом, кацапи навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях.

Станом на 15 листопада відомо про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Здійснюються заходи з виявлення та ураження під@рів.

Також відомо, що техніка умудрилася ще раз заїхати, тому кількість кацапів у селі точно не 2-3 особи", - додають аналітики.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Донеччині.

Безкінечні відступи, постійні втрати населених пунктів! Просто якась безнадьога... Хоч би чимось порадували на день народження!
15.11.2025 12:18 Відповісти
Зараз резніков з бакановим і наумовим та їх замами, заступниками, помічниками, консультантами, ад'ютантами, та обслугою і охоронцями з водіями, підтягнуться і ось тоді ……
15.11.2025 12:19 Відповісти
Чергова "інфільтрація" кацапні.
15.11.2025 12:32 Відповісти
@ На Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область) російські війська на бронетехніці зробили спробу прориву в населений пункт Новопавлівка. У ході бою українським військам вдалося знищити дронами ворожу техніку, проте російський десант зумів спІшитись і зайняти позиції в житловій забудові.
Бойова робота продовжується."
15.11.2025 12:35 Відповісти
Наш командуючий, як випускник Московського вищого загальнокомандного училища зобов'язаний був бути членом КПСС, а це багато про що говорить. Сповідування ленінського виразу: "Шаг вперед два шага назад" став його стилем командування. Вірити в те, що чистокровний етнічний росіянин з дальнього Підмосков'я стане палким патріотом України, як на мене марна справа. Порівняйте з росіянами, які народились і виросли в Україні - це не "понаєхи", і вони мають зовсім інший менталітет. Президентом, міністром, або чиновником може бути хто завгодно, але армією повинен керувати виключно патріот Батьківщини.
15.11.2025 12:45 Відповісти
Только не Юля рады Бога и не ухылянт Крейда Гибсон ,а то он по скорости отступления и количеству зданых нп Сырского за пояс заткнет
15.11.2025 17:03 Відповісти
Блин! Зеленский думает - кому бы это еще разрешить выехать с Украины.
15.11.2025 12:46 Відповісти
Всем нужно разрешить выезжать!
15.11.2025 12:52 Відповісти
лисака тварюку треба судити,як зрадника. усі гроши виділені на фортифікації розпиляні с лукашуком филатовим та резніченко. мразі
15.11.2025 15:15 Відповісти
 
 