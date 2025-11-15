Ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант, - DeepState. КАРТА

Вчора, 14 листопада, ворог здійснював штурм Новопавлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Противнику вдалося розосередити десант

Як зазначається, користуючись туманом, кацапи навели понтонну переправу між Ялтою та Дачним та переправили близько 10 одиниць техніки. На жаль, їх було пізно виявлено, тому противник зумів в центральній та південній частині села розосередити десант, який розбігся по укриттях.

Станом на 15 листопада відомо про знищення щонайменше 1 танку та БМП, доля решти техніки невідома. Здійснюються заходи з виявлення та ураження під@рів.

Також відомо, що техніка умудрилася ще раз заїхати, тому кількість кацапів у селі точно не 2-3 особи", - додають аналітики.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Донеччині.

