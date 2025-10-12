УКР
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Покровському напрямку. Російські окупанти просунулися у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (Донецька обл.), Золотого Колодязя (Донецька обл.), Кучерового Яру (Донецька обл.) та Новопавлівки (Донецька обл.). Ворог просунувся у Кучеровому Яру (Донецька обл.) та поблизу Шахового (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.

Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState
Фото: DeepState

Дивіться також: Сили оборони зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя. Окупанти просунулися на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (9802) Покровський район (1087) Новопавлівка (1) Шахове (14) Золотий Колодязь (17) Нове Шахове (5) Кучерів Яр (4) DeepState (301)
Респект нашим воїнам ,-
щира подяка і повага за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.10.2025 00:07 Відповісти
Добра новина. Дякуємо хлоці!
показати весь коментар
13.10.2025 00:09 Відповісти
Хорошая новость перед сном, наконец то вместо каждодневных новостей о продвижении орков, наши тоже стали наступать, путь немного но главное что из этого Добропольского прорыва можно вынести, как и в целом Покровского направления, что у нас не настолько все плохо как в начале прорыва могло показаться, а у врага соответственно не стало намного лучше, раз не смогли закрепить и продолжить первоначальный успех. Конечно еще не вечер и все может изменится, но прошедший месяц уже достаточный срок для осторожного оптимизма.
показати весь коментар
13.10.2025 00:09 Відповісти
Дай Бог, що б було так. На ранок 12.10.25, було повідомлення, що справи на тому напрямку невеселі були.
показати весь коментар
13.10.2025 00:17 Відповісти
 
 