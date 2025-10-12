1 126 4
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки на Покровському напрямку. Російські окупанти просунулися у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (Донецька обл.), Золотого Колодязя (Донецька обл.), Кучерового Яру (Донецька обл.) та Новопавлівки (Донецька обл.). Ворог просунувся у Кучеровому Яру (Донецька обл.) та поблизу Шахового (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щира подяка і повага за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼