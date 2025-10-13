5 874 18
Defence forces repelled enemy near Nove Shakhove, Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar and Novopavlivka in Donetsk Oblast, - DeepState. MAPS
Ukrainian defence forces drove back the enemy near Nove Shakhove, Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar and Novopavlivka in the Pokrovsk sector. Russian occupiers have advanced in Kucheriv Yar and near Shakhove.
This was reported by the DeepState monitoring project, Censor.NET informs.
"The map has been updated. The Ukrainian Defence Forces have pushed back the enemy near Nove Shakhove (Donetsk region), Zolotyi Kolodiaz (Donetsk region), Kucheriv Yar (Donetsk region) and Novopavlivka (Donetsk region). The enemy advanced in Kucheriv Yar (Donetsk region) and near Shakhove (Donetsk region)," the statement said.
Log in to Censor.NET
Please wait...
For password login follow the link
Using your username as a login is no longer supported!
Forgot your password or login? Restore password
Forgot your password or login? Restore password