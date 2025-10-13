ENG
News Updated DeepState maps
5 874 18

Defence forces repelled enemy near Nove Shakhove, Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar and Novopavlivka in Donetsk Oblast, - DeepState. MAPS

Ukrainian defence forces drove back the enemy near Nove Shakhove, Zolotyi Kolodiaz, Kucheriv Yar and Novopavlivka in the Pokrovsk sector. Russian occupiers have advanced in Kucheriv Yar and near Shakhove.

This was reported by the DeepState monitoring project, Censor.NET informs.

"The map has been updated. The Ukrainian Defence Forces have pushed back the enemy near Nove Shakhove (Donetsk region), Zolotyi Kolodiaz (Donetsk region), Kucheriv Yar (Donetsk region) and Novopavlivka (Donetsk region). The enemy advanced in Kucheriv Yar (Donetsk region) and near Shakhove (Donetsk region)," the statement said.

Photo: DeepState
Photo: DeepState
Photo: DeepState
Photo: DeepState

Donetsk region (4652) Pokrovskyy district (812) Novopavlivka (1) Shakhove (11) Zolotyy Kolodyaz (15) Nove Shakhove (5) Kucheriv Yar (2) DeepState (280)
