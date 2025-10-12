Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Покровском направлении. Российские оккупанты продвинулись в Кучеровом Яре и вблизи Шахово.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодязя (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яре (Донецкая обл.) и вблизи Шахово (Донецкая обл)", - сказано в сообщении.

Фото: DeepState

