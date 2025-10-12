РУС
Новости Обновленные карты DeepState
8 416 20

Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Покровском направлении. Российские оккупанты продвинулись в Кучеровом Яре и вблизи Шахово.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодязя (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яре (Донецкая обл.) и вблизи Шахово (Донецкая обл)", - сказано в сообщении.

карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState

Смотрите также: Силы обороны зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодезя. Оккупанты продвинулись на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10997) Покровский район (1083) Новопавловка (2) Шахово (15) Золотой Колодезь (17) Новое Шахово (6) Кучеров Яр (4) DeepState (303)
Респект нашим воїнам ,-
щира подяка і повага за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13.10.2025 00:07 Ответить
Хорошая новость перед сном, наконец то вместо каждодневных новостей о продвижении орков, наши тоже стали наступать, путь немного но главное что из этого Добропольского прорыва можно вынести, как и в целом Покровского направления, что у нас не настолько все плохо как в начале прорыва могло показаться, а у врага соответственно не стало намного лучше, раз не смогли закрепить и продолжить первоначальный успех. Конечно еще не вечер и все может изменится, но прошедший месяц уже достаточный срок для осторожного оптимизма.
13.10.2025 00:09 Ответить
Добра новина. Дякуємо хлоці!
13.10.2025 00:09 Ответить
Ви майже єдиний адекватний тут.
13.10.2025 08:07 Ответить
хто не жаліється, не скавулить весь час. Дякую.
13.10.2025 08:08 Ответить
Дай Бог, що б було так. На ранок 12.10.25, було повідомлення, що справи на тому напрямку невеселі були.
13.10.2025 00:17 Ответить
Якщо це повідомлення від Левієва, то його прогнози щодо успіхів росіян на основі наявної інформації з відкритих джерел неодноразово були надто надмірними, можливо це внаслідок прихованої симпатії до Московщини, у якій він не зізнається навіть перед самим собою. У нього час від час виникають дивні думки, що українські війська так само винні у воєнних злочинах, як і московитські.
13.10.2025 06:09 Ответить
хлопчики наші. люблю вас, рідненкі!
13.10.2025 08:06 Ответить
Якесь дивне "просування" в одному і тому самому місці "туди-сюди"... На (вже традиційний) пиз.ьож схоже.
13.10.2025 08:08 Ответить
Це війна. Ти не знав??? ЛБЗ весь час рухається в обох напрямках..
13.10.2025 08:11 Ответить
Тільки чомусь в Україні вона постійно рухається в один бік, на захід. Ти не знав??? Уже 20% території захоплено...
13.10.2025 10:09 Ответить
"Уже 20% території захоплено..."
Для свіженьких зрадоботів : 20%-це починаючи з 2014р. А за останні 1010 днів (станом на 12.08.2025, з 12.12.2022, коли ЗСУ відкинули орків зі значної частини Харківської та Херсонської областей)- 0,96781 відсотка від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. https://www.dw.com/uk/za-majze-tri-roki-rf-okupuvala-mense-vidsotka-teritorii-ukraini-deepstate/a-73673721 Джерело.
13.10.2025 16:18 Ответить
поїдь туди. Побачиш на власні.
показать весь комментарий
пиз.ьож це в тебе, кицюня. А "в одному і тому самому місці туди-сюди", це називається контрнаступи, деякі населені пункти по 10 разів з рук в руки переходять.
показать весь комментарий
Сдлава ЗСУ! Тільки не Кучерявий, а Кучерів Яр!
показать весь комментарий
Цікаво а чому тиша навколо Куп'янська, нафіть фаза активного заперечення пройшла непомітною.
показать весь комментарий
можливо тому, що там не було змін ЛБЗ, як тут?
показать весь комментарий
Дуже дивне оточення кацапів у Кучеровому Яру, з якого вони атакують далі на Золотий Колодязь, а не намагаються прорвати "оточення".
показать весь комментарий
I як успiхi ?
показать весь комментарий
