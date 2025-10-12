Силы обороны отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахово, Золотого Колодязя, Кучерова Яра и Новопавловки на Покровском направлении. Российские оккупанты продвинулись в Кучеровом Яре и вблизи Шахово.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового (Донецкая обл.), Золотого Колодязя (Донецкая обл.), Кучерова Яра (Донецкая обл.) и Новопавловки (Донецкая обл.). Враг продвинулся в Кучеровом Яре (Донецкая обл.) и вблизи Шахово (Донецкая обл)", - сказано в сообщении.
щира подяка і повага за чудову роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Для свіженьких зрадоботів : 20%-це починаючи з 2014р. А за останні 1010 днів (станом на 12.08.2025, з 12.12.2022, коли ЗСУ відкинули орків зі значної частини Харківської та Херсонської областей)- 0,96781 відсотка від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. https://www.dw.com/uk/za-majze-tri-roki-rf-okupuvala-mense-vidsotka-teritorii-ukraini-deepstate/a-73673721 Джерело.