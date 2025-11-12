Рашисти окупували Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області. Також мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Шахового (Покровський район). Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове, а також просунувся поблизу Володимирівки, Котлиного (Донецька обл.) та Дачного (біля Дніпропетровщини)", - зазначили аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі
Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі

Загострення на Півдні

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
  • Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
  • За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
  • Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня

окупація Запорізька область Донецька область Дніпропетровська область Шахове Рівнопілля Яблукове Дачне DeepState
12.11.2025 23:21 Відповісти
Якби дебіли не повірили в 4к $ для вчителів в 2019р
12.11.2025 23:28 Відповісти
Адекватні люди розуміли, що зелені покидьки не здатні ( або не хочуть) розбудовувати комунікацію між владою і суспільством. Тому повністю провалена мобілізація. Бики в спортзалах і ресторанах жирують, а на півдні України залишився в полі незібраний урожай на мільйонах гектарів тому, що всіх механізаторів мобілізували. Вова Оманський нищить Україну.
13.11.2025 10:00 Відповісти
12.11.2025 23:21 Відповісти
Якби була контрактна армія з зп 5к доларів цього б не сталось.
12.11.2025 23:27 Відповісти
12.11.2025 23:28 Відповісти
Це не все! Ще б мали працювати суди і контррозвідка по всім зрадникам, по ждунам, по навідникам і саботажникам, особливо серед топ менеджерів
13.11.2025 14:11 Відповісти
Ні.
13.11.2025 02:03 Відповісти
Де взяти людей для мобілізації? В ментівських відділках, у всіляких адміністрація, судах, прокуратурах, удо і т.д.. 141 тис. ментів і ще збільшують, здається, вже засекретили дані, бо на фупі кажуть, на Дністровському водосховищі створюють водну поліцію. Навіщо вона? Під час екзистенційної війни. І не з рибами, а з рашистами. І тут хтось писав, село на 6000 людей, відкривають другий відділок поліції! Саме зараз! Замість того, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. аж ні, заброньовані на 90% офіційно, а в містах на всі 100. А також охоронці, молоді відставники, офіцери, хто служив, закінчив військові навчальні заклади... Але вирішили зробити ставку на обмежено придатних з хворобами, які ніколи не тримали зброї в руках. Результат ми бачимо.
13.11.2025 09:42 Відповісти
Муніципальна охорона, міська варта ще, жили ж без них ще декілька років тому, навіщо вони зараз?
А навіщо настворювали купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони поїдуть туди воювати? Чи будуть на джипах цілими днями по Києву кататись?
13.11.2025 09:58 Відповісти
В Херсонській області займаються перейменуванням вулиць!! Мабуть і кошти на це виділяють, хз...
Так, саме перейменуванням в окупованих смт і містах. Частина з них вже затоплені і зруйновані - бо бої йдуть вздовж берегів Дніпра.
13.11.2025 14:09 Відповісти
Так на окупованій ще в 14-му частині Донбасу теж перейменовували в кожному населеному пункті.
13.11.2025 14:16 Відповісти
Шановні іммігранти і інші змившиєся за кордон, не вам розсуджувати про мотивацію українців.
13.11.2025 09:59 Відповісти
Ну це не про мене
13.11.2025 10:05 Відповісти
От на тлі корупційного скандалу, цікаво, не випливе на плівках, хто вирішив, чия була ідея хапати хворих людей на вулицях і визнавати придатними, а при цьому щоб не воювали силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери і т.д. І чия ідея зобовʼязати всіх обмежено придатних в стислі терміни самим йти до ТЦК навіть без повісток, чому саме обмежено придатних у військовий і непридатних у мирний час - людей, які мають хвороби і не тримали ніякої зброї в руках, а не, наприклад, тих, хто служив чи закінчував військовий навчальний заклад? Хто до такого додумався?
13.11.2025 10:00 Відповісти
13.11.2025 10:00 Відповісти
100 %
13.11.2025 14:06 Відповісти
Де рятівний Відосик від лідора!!!?? Дайте наріду відосиків
13.11.2025 14:04 Відповісти
Якось чудно - сусід ще в 2018 за Зеленського агітував аж до хрипоти, а зараз запевняє що ніколи не було цього... які несчасні люди.
Інтересно а що будез тими 73% - чи буде наод їм кару завдавати
13.11.2025 14:36 Відповісти
Походу пішов там обвал фронту
13.11.2025 19:26 Відповісти
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ зупинили просування росіян на Запоріжжі.
13.11.2025 20:06 Відповісти
Несмотря на такие страшные тезисы насчёт того что "всё пропало" , упрямым фактом остаётся следующая реальная ситуация: за 4 года войны орки, потеряв пол-миллиона солдат, еле-еле смогли завоевать 1//3 небольшой Донецкой области.

То есть, грёбаные "наследники победителей 1945 года" за 4 года войны смогли продвинуться аж на 45 километров !

За 3 года 10 месяцев советско-германской войны красная армия откатилась на 3 тысячи км от польского Белостока и Бреста до Волги и до калмыцких степей, а потом проделала обратный путь и дошла до Берлина, Вены и Будапешта.
14.11.2025 00:00 Відповісти
 
 