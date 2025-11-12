Рашисти окупували Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ
Російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області. Також мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Шахового (Покровський район). Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове, а також просунувся поблизу Володимирівки, Котлиного (Донецька обл.) та Дачного (біля Дніпропетровщини)", - зазначили аналітики.
Загострення на Півдні
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.
- Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.
- За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
- Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.
А навіщо настворювали купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони поїдуть туди воювати? Чи будуть на джипах цілими днями по Києву кататись?
Так, саме перейменуванням в окупованих смт і містах. Частина з них вже затоплені і зруйновані - бо бої йдуть вздовж берегів Дніпра.
Інтересно а що будез тими 73% - чи буде наод їм кару завдавати
То есть, грёбаные "наследники победителей 1945 года" за 4 года войны смогли продвинуться аж на 45 километров !
За 3 года 10 месяцев советско-германской войны красная армия откатилась на 3 тысячи км от польского Белостока и Бреста до Волги и до калмыцких степей, а потом проделала обратный путь и дошла до Берлина, Вены и Будапешта.