Рашисти окупували Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області. Також мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Просування ворога

"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Шахового (Покровський район). Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове, а також просунувся поблизу Володимирівки, Котлиного (Донецька обл.) та Дачного (біля Дніпропетровщини)", - зазначили аналітики.

Загострення на Півдні

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях.

Також зазначалося, що ворог окупував Успенівку на Запоріжжі та просунувся в трьох областях.

За даними Сирського, значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони відійшли з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки на Запоріжжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відійшли з району Рівнопілля на більш вигідні рубежі, просування РФ зупинено, - Сили оборони Півдня