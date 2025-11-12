Рашисты оккупировали Ровнополье и Яблоково на Запорожье, - DeepState
Российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Также имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Шахового (Покровский район). Враг оккупировал Ровнополье и Яблуково, а также продвинулся вблизи Владимировки, Котлиного (Донецкая обл.) и Дачного (возле Днепропетровщины)", - отметили аналитики.
Обострение на юге
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.
- Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.
- По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
- Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.
Prof #608516
Artcore
Prof #608516
Artcore
wawel
