Рашисты оккупировали Ровнополье и Яблоково на Запорожье, - DeepState

Российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Также имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Шахового (Покровский район). Враг оккупировал Ровнополье и Яблуково, а также продвинулся вблизи Владимировки, Котлиного (Донецкая обл.) и Дачного (возле Днепропетровщины)", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState

Обострение на юге

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.
  • Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.
  • По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
  • Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отошли из района Ровнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга

Зе має піти на шибеницю за зраду,там його чекає концерт кобздона.
12.11.2025 23:21 Ответить
Якби була контрактна армія з зп 5к доларів цього б не сталось.
12.11.2025 23:27 Ответить
Якби дебіли не повірили в 4к $ для вчителів в 2019р
12.11.2025 23:28 Ответить
Вчітелі це головні фальсифікатори виборів. Їм має бути не 4к а тюрма.
12.11.2025 23:30 Ответить
Фронт посипався
13.11.2025 00:24 Ответить
 
 