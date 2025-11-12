Рашисты оккупировали Ровнополье и Яблоково на Запорожье, - DeepState

Российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Также имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Шахового (Покровский район). Враг оккупировал Ровнополье и Яблуково, а также продвинулся вблизи Владимировки, Котлиного (Донецкая обл.) и Дачного (возле Днепропетровщины)", - отметили аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг накапливается для давления на Запорожье, пользуясь пробелами в обороне ВСУ, - DeepState









Обострение на юге

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях.

Также отмечалось, что враг оккупировал Успеновку на Запорожье и продвинулся в трех областях.

По данным Сырского, значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Накануне стало известно, что Силы обороны отошли с позиций возле Новоуспенского, Нового, Охотничьего, Успенки и Новониколаевки на Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отошли из района Ровнополья на более выгодные рубежи, продвижение РФ остановлено, - Силы обороны Юга