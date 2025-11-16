Війська РФ гатили по 3 районах Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено ЛЕП та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Минулої ночі три райони Дніпропетровської області перебували під ворожими атаками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Під ударом Синельниківщина

За даними ОВА, на Синельниківщину російські війська скерували БпЛА. У Васильківській громаді знищено приватний будинок, ще чотири пошкоджені. Потрощено авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд. У Синельниковому сталося займання, понівечена інфраструктура.

У Миколаївській громаді цього ж району є пошкодження на території підприємства. Також, за уточненою інформацією, через атаки, що сталися вчора надвечір, у громаді зачепило оселю місцевих й лінію електропередач.

Атака на Павлоград

Також зазначається, що у Павлограді постраждав 51-річний чоловік. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Обстріли Нікопольщини

Перебувала під обстрілами також Нікопольщина. По району агресор гатив з артилерії, цілив FPV-дронами. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Побиті навчальний заклад й оселя місцевих.











