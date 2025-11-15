Ворожі обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині п’ятеро поранених, на Синельниківщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 15 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли Нікопольщини

Протягом дня від ворожих атак на Нікопольщині потерпали Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, а також Нікополь. Агресор бив FPV-дронами та артилерією.

Унаслідок ворожих атак постраждали 5 людей.

Пошкоджені комунальне підприємство, 2 заправки, магазин. Зайнявся дачний будинок, понівечені 3 приватні оселі і 3 господарські споруди, кілька авто, зачепило газогони та лінію електропередач.

Атаки на Синельниківщину

На Синельниківщині російська армія атакувала Миколаївську і Покровську громади. Цілила КАБами та БпЛА.

Зазначається, що внаслідок атаки загинув чоловік. Виникла пожежа. Потрощені 13 приватних осель.

Що передувало

  • Уночі на Нікопольщині внаслідок російської атаки загинув 65-річний чоловік. У Синельниківському районі постраждав 52-річний чоловік.
  • Вден російські війська вдарили по Нікополю FPV-дроном, унаслідок чого п’ятеро людей постраждали

Обстріли Дніпропетровщини 15 листопада
