Ворожі обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині п’ятеро поранених, на Синельниківщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 15 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
Протягом дня від ворожих атак на Нікопольщині потерпали Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади, а також Нікополь. Агресор бив FPV-дронами та артилерією.
Унаслідок ворожих атак постраждали 5 людей.
Пошкоджені комунальне підприємство, 2 заправки, магазин. Зайнявся дачний будинок, понівечені 3 приватні оселі і 3 господарські споруди, кілька авто, зачепило газогони та лінію електропередач.
Атаки на Синельниківщину
На Синельниківщині російська армія атакувала Миколаївську і Покровську громади. Цілила КАБами та БпЛА.
Зазначається, що внаслідок атаки загинув чоловік. Виникла пожежа. Потрощені 13 приватних осель.
Що передувало
- Уночі на Нікопольщині внаслідок російської атаки загинув 65-річний чоловік. У Синельниківському районі постраждав 52-річний чоловік.
- Вден російські війська вдарили по Нікополю FPV-дроном, унаслідок чого п’ятеро людей постраждали
