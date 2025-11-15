УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15555 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
662 0

П’ятеро людей постраждали внаслідок удару РФ по Нікополю, один чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 листопада, російські війська вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області FPV-дроном, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стан постраждалих

"Через влучання FPV-дроном по Нікополю постраждали п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається:

  • 60-річний поранений госпіталізований у важкому стані.
  • чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Також дивіться: Вночі ворог атакував Дніпро безпілотниками, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Пошкодження через атаку

Унаслідок ворожого удару в місті понівечені АЗС, авто, мопед.

Також читайте: Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Наслідки удару

Удар по Нікополю 15 листопада
Удар по Нікополю 15 листопада
Удар по Нікополю 15 листопада
Удар по Нікополю 15 листопада

Автор: 

обстріл (34256) Нікополь (1554) Дніпропетровська область (5072) Нікопольський район (785)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 