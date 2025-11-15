П’ятеро людей постраждали внаслідок удару РФ по Нікополю, один чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 листопада, російські війська вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області FPV-дроном, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
"Через влучання FPV-дроном по Нікополю постраждали п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається:
- 60-річний поранений госпіталізований у важкому стані.
- чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
Пошкодження через атаку
Унаслідок ворожого удару в місті понівечені АЗС, авто, мопед.
Наслідки удару
