П’ятеро людей постраждали внаслідок удару РФ по Нікополю, один чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 листопада, російські війська вдарили по Нікополю в Дніпропетровській області FPV-дроном, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Стан постраждалих

"Через влучання FPV-дроном по Нікополю постраждали п'ятеро людей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається:

60-річний поранений госпіталізований у важкому стані.

чоловіки 54, 48, 46 років та 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Пошкодження через атаку

Унаслідок ворожого удару в місті понівечені АЗС, авто, мопед.

