10 478 33

Ворог просунувся у Покровську, на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - DeepState

Покровськ карта

Війська РФ мають територіальні успіхи на території чотирьох областей України.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Покровську, поблизу Злагоди ( село у Синельниківському районі Дніпропетровщини) , Зеленого Гаю ( село Пологівського району Запорізької області) та Петропавлівки ( село у Куп'янському районі Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Покровськ карта
Покровськ 

Злагода карта
Злагода

Зелений Гай карта
Зелений Гай 

Петропавлівка карта
Петропавлівка 

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі зазначали, що Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

Автор: 

Запорізька область (4909) Донецька область (11235) Покровськ (1342) Дніпропетровська область (5061) Харківська область (2759) Синельниківський район (545) Покровський район (1771) Пологівський район (421) Куп’янський район (744) Зелений Гай (4) Злагода (6) Петропавлівка (10)
Топ коментарі
+16
Потужну Zелену жабу під суд
показати весь коментар
15.11.2025 15:49 Відповісти
+8
Це не дивує, у наступні дні, буде теж саме.
15.11.2025 16:02
показати весь коментар
15.11.2025 16:02 Відповісти
+7
Миндичгейт ускоряет этот процесс, им надо успеть выполнить оманский договорняк.
15.11.2025 16:24
показати весь коментар
15.11.2025 16:24 Відповісти
и так каждый день
показати весь коментар
15.11.2025 16:25 Відповісти
Так, владі доведеться обирати між Донецькою областю та жіночою мобілізацією для заміни чоловіків у тилу.
15.11.2025 19:00
показати весь коментар
15.11.2025 19:00 Відповісти
все іде до виконання "оманського договорняку" після якого відбудеться "заморозка"
15.11.2025 16:19
показати весь коментар
15.11.2025 16:19 Відповісти
У Зегевары очередное турне, пристали со своими продвижениями...
15.11.2025 16:37
показати весь коментар
15.11.2025 16:37 Відповісти
Пі@ари вже захопили Новопавлівку(Днпр.обл) дипстейт дроче.
15.11.2025 16:46
показати весь коментар
15.11.2025 16:46 Відповісти
Верховному ішаку війна - до лямпочки. Чмо переймається власною дупою - як би вийти сухим та пухнастим з чергового зашквару.
15.11.2025 18:17
показати весь коментар
15.11.2025 18:17 Відповісти
radiosvoboda.org
radiosvoboda.org
За даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе (батьківщинa Нестора Махна}, звідки поліцейські та волонтери евакуюють жителів, що досі там лишались. Згідно з мапою проєкту DeepState, від «червоної зони» - підконтрольній армії РФ території - до адмінмеж міста лишається близько 2 кілометрів, від «сірої зони», де тривають бої, - менше кілометра.
15.11.2025 18:59
показати весь коментар
15.11.2025 18:59 Відповісти
До війни в Гуляйполі жили приблизно 15 тисяч людей, зараз залишилося всього 500.
15.11.2025 19:00
показати весь коментар
15.11.2025 19:00 Відповісти
Хочеться згадати слова Зеленського, коли він зняв Залужного - буцімто фронт стоїть на одному місці, а от поставлю "нове" обличчя Сирського і буде просування. Тільки з якої сторони - не уточнив. Тепер усе зрозуміло.
Після зняття Залужного у ворога кожного дня просування, а висновків, чому і як зупинити це просування, так і не робиться. Треба не жалюгідні тисячі виділяти, а підвищувати мотивацію військових, перевести країну нарешті на військові рейки і навести лад із мобілізацією.
Бо якщо цього не буде зроблено - ми втратимо країну, а разом із нею - наш народ і наших дітей віддамо на загибель. Кожен день без рішучих дій коштує життям і територіями. Потрібна чітка стратегія, дисципліна та ресурсне забезпечення, а не заміна прізвищ на папері та політичні шоу. Війна не чекає, а ціни бездіяльності вимірюються життями людей.
показати весь коментар
15.11.2025 21:17
Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... А поки що все навпаки.
15.11.2025 21:19
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
показати весь коментар
15.11.2025 21:19 Відповісти
"Чоловіка, якого знайшли мертвим біля Рожнятова, напередодні мобілізували ТЦК, - Івано-Франківський ТЦК

Його мобілізували 8 листопада, а 12 листопада від здійснив самовільне залишення частини. Тоді почалися пошуки, а знайшли його мертвим 14 листопада.

Подальшу правову оцінку нададуть відповідні органи"

Вже тупо вивозять в ліс і вбивають і записують в СЗЧшники? Безкарність - Сахарук, Сопін, Танчик, і знову, це тільки за останній час і те, що випливло в ЗМІ. Залякані свідки і свавілля. Питання, це просто бандитизм чи це диверсія, щоб до ТЦК боялись йти і ті, хто не збирається ухилятись?
15.11.2025 21:26
показати весь коментар
15.11.2025 21:26 Відповісти
Такі випадки мають розслідуватись на найвищому рівні і жорстко каратись, влада має схаменутись!
15.11.2025 23:48
показати весь коментар
15.11.2025 23:48 Відповісти
Хто з них каже правду?
"Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин заявил, что в Украине вручение повесток часто не дает результата из-за массового игнорирования гражданами законных требований по прибытию в центры комплектования.
По его словам, в условиях, когда «добровольность практически исчезла», для обеспечения мобилизации «остается только принудительный вариант», пише Стіна."

""Свідоме рішення українців": Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить добровільно"
показати весь коментар
15.11.2025 21:28
Всіх на фронт
показати весь коментар
15.11.2025 21:38 Відповісти
маєш на увазі мусорню,прокурорів,мажорів та бородатих підкачаних бичків з спортзалів? Бо в селах вже самі баби полишалися.
16.11.2025 12:16
показати весь коментар
16.11.2025 12:16 Відповісти
все, що Залужний відвоював, зелений із командою віддають москалям і брешуть-брешуть-брешуть...
15.11.2025 22:40
показати весь коментар
15.11.2025 22:40 Відповісти
Дійсно, у старого кдбіста сон разуму, який породив чудовисько. Може і закінчилось би все, як його грохнути. Якщо у нього нема інших ляльководів.
16.11.2025 00:49
показати весь коментар
16.11.2025 00:49 Відповісти
З диким звіром треба обережно. Це не принижує, а навпаки показує розсудливість.
16.11.2025 04:46
Не буду пояснювати - до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.
показати весь коментар
16.11.2025 04:46 Відповісти
Что наше командование делает, россия ни когда не прекратит войну если забирают территорию
16.11.2025 08:07
показати весь коментар
16.11.2025 08:07 Відповісти
 
 