Сили оборони зруйнували дорогу, якою ворог просочувався у Покровськ, - 7 корпус ДШВ

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Зруйновано дорогу з Селідового на Покровськ

Як зазначається, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.

"Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі зазначали, що Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

"Чорнобаївка - 2.0"???
15.11.2025 14:42 Відповісти
І що,їм ту яму не оминути?
15.11.2025 14:55 Відповісти
Кулеба з лопатою прокрався ?
15.11.2025 15:04 Відповісти
Ще більш дурна ідея для використання бомб, це бити по мостах, і шкоди практично ніякої і мінус боєзапас+ризик для пілота.
15.11.2025 15:17 Відповісти
Шо припекло, кацапоїдам?
15.11.2025 17:57 Відповісти
А гарна була дорога... Лиш торік збудована...
15.11.2025 19:12 Відповісти
 
 