Сили оборони зруйнували дорогу, якою ворог просочувався у Покровськ, - 7 корпус ДШВ
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Зруйновано дорогу з Селідового на Покровськ
Як зазначається, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.
"Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.
На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", - йдеться у повідомленні.
