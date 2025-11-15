Сили оборони зруйнували дорогу, якою ворог просочувався у Покровськ, - 7 корпус ДШВ

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Зруйновано дорогу з Селідового на Покровськ

Як зазначається, у результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.

"Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше у Генштабі зазначали, що Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

