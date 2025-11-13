ЗСУ на Очеретинському напрямку звільнили 189 км² території. Знищуються ДРГ на Запоріжжі, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на Покровському напрямку

За його словами, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника.

"У місті Покровськ та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України", - заявив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Покровську складна, але ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Деокупація територій

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат — і в живій силі, і в техніці.

"Штурмові групи окупантів і місця їхнього скупчення виявляються та знищуються. Також тривають наші активні дії на Очеретиному напрямку, що змушує противника розпорошувати сили та не дає змоги сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 189 кв. км, а 257,7 кв. км очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога", - сказав головком ЗСУ.

Бойові дії на Запорізькому напрямку

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує здійснювати спроби виснаження наших підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке, повідомив Сирський.

Також українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії для виявлення й знищення ворожих диверсійних груп, які прагнуть приховано проникнути вглиб нашої оборони.

Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ Південь ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими й 43 одиниці різної військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог накопичується для тиску на Запоріжжі, користуючись прогалинами в обороні ЗСУ, - DeepState

Удари по РФ

За його словами, українською зброєю нарощуються удари по цілях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

Так, з початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) - 41.

Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського: РФ збільшує кількість і масштаби штурмів на Покровському напрямку та на Запоріжжі