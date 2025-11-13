ЗСУ на Очеретинському напрямку звільнили 189 км² території. Знищуються ДРГ на Запоріжжі, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Покровському напрямку
За його словами, Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника.
"У місті Покровськ та на його околицях ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад Десантно-штурмових військ, підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори Сил безпілотних систем та інші воїни зі складу Сил оборони України", - заявив Сирський.
Деокупація територій
Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат — і в живій силі, і в техніці.
"Штурмові групи окупантів і місця їхнього скупчення виявляються та знищуються. Також тривають наші активні дії на Очеретиному напрямку, що змушує противника розпорошувати сили та не дає змоги сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. Загалом за час операції звільнено 189 кв. км, а 257,7 кв. км очищено від диверсійно-розвідувальних груп ворога", - сказав головком ЗСУ.
Бойові дії на Запорізькому напрямку
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує здійснювати спроби виснаження наших підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке, повідомив Сирський.
Також українські підрозділи проводять пошуково-ударні дії для виявлення й знищення ворожих диверсійних груп, які прагнуть приховано проникнути вглиб нашої оборони.
Тільки за минулу добу в операційній зоні угруповання військ Південь ворог втратив 239 осіб убитими та пораненими й 43 одиниці різної військової техніки.
Удари по РФ
За його словами, українською зброєю нарощуються удари по цілях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
- Так, з початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) - 41.
Для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суд Лінча, як це дієво і швидко провели Сирійці, після втечі башара асада до ******!
Інтернет ще працює - для тих , хто як і я , не щодня слідкує за deepstatemap.
Є ще https://deepstat.xyz/table?view=ukraine
Подивіться самі ...
Битва за Покровський виступ
Битва за сам Покровськ знову трохи пішла у тінь. Це пов'язано з тим, що всередині міста російська піхота намагається накопичити сили та закріпитись. А зіткнення відбуваються лише на околицях. Полк "Скеля" показує кадри зачистки. Цікаво, що проти двох російських солдатів висунулися двоє українців. Ось вам і масштаби бою (до речі, вони вибралися, самі коментують відео). Друге відео - розгром безпілотниками однієї з російських колон, що входять до міста.
Що ж до самого виступу, то план ЗСУ стає дедалі яснішим. Вони планують зберегти Мирноград, як мінімум, його північну частину. Але логістичний коридор туди вони прокладають через околиці Покровська, а через Родинське. Тому в місті йде активний і цілком успішний контрнаступ, навіть танк застосовується проти піхоти, що засіла.
Водночас на півдні ЗСУ відійшли ближче до міста - російські військові заявляють про захоплення Сухого Яру - все це є логічним та передбачуваним. Водночас штурм Мирнограда путінські частини поки що замінили бомбардуваннями. Вірна ознака того, що сил недостатньо.
Схоже, найближчим часом ми бачитимемо таку конфігурацію Покровського виступу: Родинське - Мирноград - найпівнічніші квартали Покровська. І ось ці рубежі ЗСУ постараються втримати, завдаючи серйозних втрат російським частинам, що наступають.
Покровськ всьо.