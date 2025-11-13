Ситуація у Покровську складна, але ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський
Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією в Покровську.
Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Виведення військ
Глава держави наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.
"Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський.
За словами президента, Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вивести війська з усього Донбасу, щоб припинити війну.
"Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", - підсумував Зеленський.
Що передувало?
Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють Покровськ та не оточили українські підрозділи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безкарнісь зелупнів щодо їх «рішень», призводить до КРОВІ та Смертей!!
Вішати цю сволоту треба зараз, бо буде горе для України і табори ГУЛАГУ2!!
А весь негатив і відповідальність за відступ військ на Покровському напрямку Зеленський благородно перекладає на військових.
Кручу-верчу триває...
Але ж *****, в Херсон потикався. Добре, якщо то були декорації ст. 95 Квартал. А якщо дійсно був. Бо коли від був там в 22-му році, то після того Херсон почали жорстокіше навалювати.
Означає,що в ніякому разі його не можна допускати до Краматорська,Слов'янська,чи інших східних міст-поганий знак.
Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. - Пачєму до сіх пор нє аставілі Пакровск как дагаварівалісь? (Є, звичайно і значні руйнування і місцями тотальне знищення, де була оборона, але на усіх відео з міста видно, що воно в більшості ціле і здається без бою).
Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. - Можетє спакойно убєгать, спішем на тотальную руйнацію города.
"Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати" - Аставіл пазіцию в городє, маладєц, там, в голой стєпі оборонятса будєт попрощє.
Адже уся воєнна наука говорить, що только лохі обороняють міста і села.
Только лохі втрачають міста і села не фронтальними атаками, а внаслідок охоплення флангів або оточення.
Янелох же має свою стратегію - захопленням ворогом порожніх сіл і міст в лоб кількома піхотинцями відбувається охват і оточення позицій наших в полях.
а поки ти на посаді - все, що відбувається в країні, це твоя відповідальність й результат твоїх рішень та дій.
й сталося так виключно через те, що ти підгріб під себе та керуєш в ручному режимі всіма гілками влади, всіма державними інституціями, від кабміну та ВР до поліції та прокуратури.
інакше кажучи: пішов ти ***** зі спробами перекласти власну відповідальність на інших.
Ніхто не має штовхати солдат на смерть заради режиму корумпованих зрадників, цих зеленомордих аватарів у владі...!!!
Щоби воно не п...зділо,та ситуація близька до оточення,як і по суджі, де самостійно виходили,щоб вижити,залишаючи зах.техніку.