Ситуація у Покровську складна, але ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією в Покровську.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Виведення військ

Глава держави наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.

"Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський.

За словами президента, Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вивести війська з усього Донбасу, щоб припинити війну.

"Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють Покровськ та не оточили українські підрозділи.