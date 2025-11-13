Новини Бойові дії на Покровському напрямку
5 337 38

Ситуація у Покровську складна, але ніхто не штовхає солдат на смерть заради руїн, - Зеленський

Зеленський прокоментував ситуацію в Покровську

Україна зіткнулася з дуже складною ситуацією в Покровську.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Виведення військ

Глава держави наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.

"Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський.

За словами президента, Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вивести війська з усього Донбасу, щоб припинити війну.

"Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", - підсумував Зеленський.

Що передувало?

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють Покровськ та не оточили українські підрозділи.

Автор: 

Зеленський Володимир (27845) Донецька область (11228) бойові дії (5869) Покровськ (1341) Покровський район (1769)
Топ коментарі
+23
А ти існуєш тільки для того, щоб грабувати разом з друзями країну в цілому і військових зокрема? А шапка верховного нідочого не зобовʼязує?
показати весь коментар
13.11.2025 09:53 Відповісти
+22
Зепоц, ти верховний гівнокомандувач, за Покровськ, Мирноград відповідаєш ти.
показати весь коментар
13.11.2025 09:52 Відповісти
+19
АХАХАХАХАХАХАХАХХА - ото умив руки. Ну да, бо в армії ж все самовільно)
показати весь коментар
13.11.2025 09:51 Відповісти
Та їх вже не виведеш, там по карті в самому вузькому місці кишка 2 км завширшки, прямою наводкою будуть розстрілювати.
показати весь коментар
13.11.2025 09:50 Відповісти
Аха прямою наводкой в 2 км ) там вроде Родинское почти отбили , легче будет выходить
показати весь коментар
13.11.2025 09:54 Відповісти
8 км, а не 2. То ви кацапські карти явно дивитесь. Але 8 - теж мало, звісно.
показати весь коментар
13.11.2025 10:05 Відповісти
СРАТЬєх зеленський, з шоблою помічників ригоАНАЛЬНИХ, вчергове довів виконання Оманських завдань від ******!!
Безкарнісь зелупнів щодо їх «рішень», призводить до КРОВІ та Смертей!!
Вішати цю сволоту треба зараз, бо буде горе для України і табори ГУЛАГУ2!!
показати весь коментар
13.11.2025 10:14 Відповісти
показати весь коментар
"І я не я, і хата не моя"
показати весь коментар
13.11.2025 10:14 Відповісти
С у к и
показати весь коментар
13.11.2025 11:45 Відповісти
показати весь коментар
Так, але воно зробило свою справу, коли звільнило Головнокомандувача Залужного і 16 генералів Генштабу і коли завело у всі проекти міндіча і його команду мародерів.
показати весь коментар
13.11.2025 09:56 Відповісти
показати весь коментар
« Пір'я , що випадково приклеїлося до сраки, ще нікого орлом не зробило ... »
показати весь коментар
13.11.2025 09:59 Відповісти
А його це пірʼя не зробило, навіть, горобцем
показати весь коментар
13.11.2025 10:05 Відповісти
наявність бороди не свідчить про те що ти рабін
показати весь коментар
13.11.2025 12:09 Відповісти
Он як воно заговорило? А хто ж їх туди завів? А хто заборонив лідеру опозиції Порошенку будувати захисні споруди перед Порковськом, а своєю шоблою стелили асфальт і садили троянди, щоб як можна побільше вкрасти? Жадібне, ненаситне до всього українського!!!
показати весь коментар
13.11.2025 09:54 Відповісти
СиРский, короче ты крайний! И не беспокойте "Потужного" по "мелочам".
показати весь коментар
13.11.2025 09:54 Відповісти
зепадло,нах.я ти тоді взагалі потрібен
показати весь коментар
13.11.2025 09:57 Відповісти
Новий Понртій Пілат. Чи я не я... Це справа військових !? Жалюгидний покидьок
показати весь коментар
13.11.2025 09:59 Відповісти
Наказ "Стояти до останнього!" йде від Зеленського або Сирського.

А весь негатив і відповідальність за відступ військ на Покровському напрямку Зеленський благородно перекладає на військових.

Кручу-верчу триває...
показати весь коментар
13.11.2025 10:00 Відповісти
А хто в нас верховний??? Сумно і страшно таке чути від ...
показати весь коментар
13.11.2025 10:00 Відповісти
Вова-бідоносець. Раз він приїжджав до Покровська, то бути біді. Покровськ паде. Як Бахмут, як Авдієвка.
Але ж *****, в Херсон потикався. Добре, якщо то були декорації ст. 95 Квартал. А якщо дійсно був. Бо коли від був там в 22-му році, то після того Херсон почали жорстокіше навалювати.
показати весь коментар
13.11.2025 10:01 Відповісти
Нехай сам виїзжає,до того дорожнього щита,де робив фотосесію,та керує,як вгк,а не сидить в бункері.
Означає,що в ніякому разі його не можна допускати до Краматорська,Слов'янська,чи інших східних міст-поганий знак.
показати весь коментар
13.11.2025 10:01 Відповісти
Каже військові-наче не він командувач військами-тіпа робіть що хочете -я тут непрічьом
показати весь коментар
13.11.2025 10:03 Відповісти
Перекладаю:
Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. - Пачєму до сіх пор нє аставілі Пакровск как дагаварівалісь? (Є, звичайно і значні руйнування і місцями тотальне знищення, де була оборона, але на усіх відео з міста видно, що воно в більшості ціле і здається без бою).
Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. - Можетє спакойно убєгать, спішем на тотальную руйнацію города.
"Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати" - Аставіл пазіцию в городє, маладєц, там, в голой стєпі оборонятса будєт попрощє.
Адже уся воєнна наука говорить, що только лохі обороняють міста і села.
Только лохі втрачають міста і села не фронтальними атаками, а внаслідок охоплення флангів або оточення.
Янелох же має свою стратегію - захопленням ворогом порожніх сіл і міст в лоб кількома піхотинцями відбувається охват і оточення позицій наших в полях.
показати весь коментар
13.11.2025 10:07 Відповісти
Кошка бросила котят - пусть е-уться как хотят.🙁
показати весь коментар
13.11.2025 10:07 Відповісти
Зеленский связан с Деркачем - это значит он такой де предатель. Он сливает и солдат и земли. Война ведется с саботажем. Выгоднее прислать подкрепление серьезное и атаковать клещи в клещи. Так будет меньше потерь, чем организовывать отступление из окружения и нести огромные потери. ИИ просчитал, что выгоднее наоборот ударить с флангов по клещам, которые окружили Покровск. Тогда будут большие потери у русских и меньшие потери у Украинских воинов. там клещи их растянуты и если перерезать им логистику и подвоз припасов и провизии, то они за несколько дней начнут нести огромные потери и сдаваться будут. Но Зеленский и Сырский - это шестерки Кремля. Они будут губить людей и сдавать территории и продолжать саботаж.
показати весь коментар
13.11.2025 10:08 Відповісти
Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський. (((найважливіше для цього зрадника України і українського народу його грабіжники і зрадники , а душі тих ,котрі відійшли із земного життя , захищаючи Вітчизну-Неньку ,безголосим докором, звинувачують зелене лицемірство і брехню
показати весь коментар
13.11.2025 10:12 Відповісти
Можна подумати що воно свою харю туди не сунуло. Це сказало щоб не нести відповідальність
показати весь коментар
13.11.2025 10:20 Відповісти
"Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили".
показати весь коментар
13.11.2025 10:23 Відповісти
Під Покровськом мирноградом сіверськом, куп'янськом багато підрозділів в оточенні чи стратегічному оточенні, хай розбираються профі в мене друге серйозне питання командири із солдатами їхні комбати, комбриги із людьми чи керують здалеку воно і зрозуміло в Луцьку Житомирі Києві тепліше і комфортніше. Генерали Вермахту і Червоної Армії бачили противника в бінокль, під Бородіно загинуло 48 генералів армії Наполеона Бонапарта вони особисто водили бійців в атаки і тримали рубежі
показати весь коментар
13.11.2025 10:42 Відповісти
для того, щоб мати право казати: рішення приймають командири, ти не маєш бути обтяжений обов'язками, правами та повноваженнями верховного головнокомандувача.
а поки ти на посаді - все, що відбувається в країні, це твоя відповідальність й результат твоїх рішень та дій.
й сталося так виключно через те, що ти підгріб під себе та керуєш в ручному режимі всіма гілками влади, всіма державними інституціями, від кабміну та ВР до поліції та прокуратури.
інакше кажучи: пішов ти ***** зі спробами перекласти власну відповідальність на інших.
показати весь коментар
13.11.2025 10:50 Відповісти
Що воно меле??
показати весь коментар
13.11.2025 11:16 Відповісти
Я за те, щоб погодитись на обмін решти Донецької області на окуповані частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей і на цьому завершити бойові дії, разом з ними і воєнний стан і провести вибори. Підніміть руку, хто зі мною згоден.
показати весь коментар
13.11.2025 11:33 Відповісти
Скрізь складна ситуація.. Запорізський напрямок чи харьківський чим ліпший??
показати весь коментар
13.11.2025 12:06 Відповісти
Ось так ця зелена мерзота та його корумповані посіпаки та радники зливають ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ...!!!

Ніхто не має штовхати солдат на смерть заради режиму корумпованих зрадників, цих зеленомордих аватарів у владі...!!!
показати весь коментар
13.11.2025 12:36 Відповісти
Просто зелене чмо,завело людей в котел, само втекло від відповідальності,дивиться із-за кущів і ще й самих звинувачує.Здало Журавля,Азовців,наробило Бахмута,Кринок ,Курська, тепер Покровська і тільки лапки протирає, підар зелений.Такого чмиря,верховного головнокомандувача ,не мала ще жодна армія світу яка прийняла бій.Це кончене недостойне навіть називатися матнею українського солдата, просто підар рімин.
показати весь коментар
13.11.2025 15:08 Відповісти
Все дається по результатам його роботи,як вгк.
Щоби воно не п...зділо,та ситуація близька до оточення,як і по суджі, де самостійно виходили,щоб вижити,залишаючи зах.техніку.
показати весь коментар
13.11.2025 15:19 Відповісти
П#здить ****.....вже всі все знають,чого коштував стяг на адміністрації....з 35 залишилось 16....**** ти зелена...
показати весь коментар
13.11.2025 23:51 Відповісти
 
 