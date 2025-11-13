РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский

Зеленский прокомментировал ситуацию в Покровске

Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Покровске.

Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Вывод войск

Глава государства подчеркнул, что любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах.

"Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Нехватка личного состава затрудняет оборону Покровска, - FT

По словам президента, Россия хочет победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна вывести войска со всего Донбасса, чтобы прекратить войну.

"Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", - подытожил Зеленский.

Читайте также: В Покровске до сих пор остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350, - ОВА

Что предшествовало?

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не контролируют Покровск и не окружили украинские подразделения.

Топ комментарии
+20
А ти існуєш тільки для того, щоб грабувати разом з друзями країну в цілому і військових зокрема? А шапка верховного нідочого не зобовʼязує?
13.11.2025 09:53
+18
Зепоц, ти верховний гівнокомандувач, за Покровськ, Мирноград відповідаєш ти.
13.11.2025 09:52
+17
АХАХАХАХАХАХАХАХХА - ото умив руки. Ну да, бо в армії ж все самовільно)
13.11.2025 09:51
Комментировать
Та їх вже не виведеш, там по карті в самому вузькому місці кишка 2 км завширшки, прямою наводкою будуть розстрілювати.
13.11.2025 09:50
Аха прямою наводкой в 2 км ) там вроде Родинское почти отбили , легче будет выходить
13.11.2025 09:54
8 км, а не 2. То ви кацапські карти явно дивитесь. Але 8 - теж мало, звісно.
13.11.2025 10:05
СРАТЬєх зеленський, з шоблою помічників ригоАНАЛЬНИХ, вчергове довів виконання Оманських завдань від ******!!
Безкарнісь зелупнів щодо їх «рішень», призводить до КРОВІ та Смертей!!
Вішати цю сволоту треба зараз, бо буде горе для України і табори ГУЛАГУ2!!
13.11.2025 10:14
АХАХАХАХАХАХАХАХХА - ото умив руки. Ну да, бо в армії ж все самовільно)
13.11.2025 09:51
"І я не я, і хата не моя"
13.11.2025 10:14
Зепоц, ти верховний гівнокомандувач, за Покровськ, Мирноград відповідаєш ти.
13.11.2025 09:52
Так, але воно зробило свою справу, коли звільнило Головнокомандувача Залужного і 16 генералів Генштабу і коли завело у всі проекти міндіча і його команду мародерів.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:56 Ответить
А ти існуєш тільки для того, щоб грабувати разом з друзями країну в цілому і військових зокрема? А шапка верховного нідочого не зобовʼязує?
13.11.2025 09:53
« Пір'я , що випадково приклеїлося до сраки, ще нікого орлом не зробило ... »
13.11.2025 09:59
А його це пірʼя не зробило, навіть, горобцем
13.11.2025 10:05
Он як воно заговорило? А хто ж їх туди завів? А хто заборонив лідеру опозиції Порошенку будувати захисні споруди перед Порковськом, а своєю шоблою стелили асфальт і садили троянди, щоб як можна побільше вкрасти? Жадібне, ненаситне до всього українського!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 09:54 Ответить
СиРский, короче ты крайний! И не беспокойте "Потужного" по "мелочам".
13.11.2025 09:54
зепадло,нах.я ти тоді взагалі потрібен
13.11.2025 09:57
Новий Понртій Пілат. Чи я не я... Це справа військових !? Жалюгидний покидьок
13.11.2025 09:59
Наказ "Стояти до останнього!" йде від Зеленського або Сирського.

А весь негатив і відповідальність за відступ військ на Покровському напрямку Зеленський благородно перекладає на військових.

Кручу-верчу триває...
13.11.2025 10:00
А хто в нас верховний??? Сумно і страшно таке чути від ...
13.11.2025 10:00
Вова-бідоносець. Раз він приїжджав до Покровська, то бути біді. Покровськ паде. Як Бахмут, як Авдієвка.
Але ж *****, в Херсон потикався. Добре, якщо то були декорації ст. 95 Квартал. А якщо дійсно був. Бо коли від був там в 22-му році, то після того Херсон почали жорстокіше навалювати.
13.11.2025 10:01
Нехай сам виїзжає,до того дорожнього щита,де робив фотосесію,та керує,як вгк,а не сидить в бункері.
Означає,що в ніякому разі його не можна допускати до Краматорська,Слов'янська,чи інших східних міст-поганий знак.
13.11.2025 10:01
Каже військові-наче не він командувач військами-тіпа робіть що хочете -я тут непрічьом
13.11.2025 10:03
статья в Блумберг манипулятивная и подтасована. Прямых слов Зеленского о выводе войск не было, работали гении посторонних заголовков.
13.11.2025 10:07
Перекладаю:
Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. - Пачєму до сіх пор нє аставілі Пакровск как дагаварівалісь? (Є, звичайно і значні руйнування і місцями тотальне знищення, де була оборона, але на усіх відео з міста видно, що воно в більшості ціле і здається без бою).
Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. - Можетє спакойно убєгать, спішем на тотальную руйнацію города.
"Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати" - Аставіл пазіцию в городє, маладєц, там, в голой стєпі оборонятса будєт попрощє.
Адже уся воєнна наука говорить, що только лохі обороняють міста і села.
Только лохі втрачають міста і села не фронтальними атаками, а внаслідок охоплення флангів або оточення.
Янелох же має свою стратегію - захопленням ворогом порожніх сіл і міст в лоб кількома піхотинцями відбувається охват і оточення позицій наших в полях.
13.11.2025 10:07
Кошка бросила котят - пусть е-уться как хотят.🙁
13.11.2025 10:07
Зеленский связан с Деркачем - это значит он такой де предатель. Он сливает и солдат и земли. Война ведется с саботажем. Выгоднее прислать подкрепление серьезное и атаковать клещи в клещи. Так будет меньше потерь, чем организовывать отступление из окружения и нести огромные потери. ИИ просчитал, что выгоднее наоборот ударить с флангов по клещам, которые окружили Покровск. Тогда будут большие потери у русских и меньшие потери у Украинских воинов. там клещи их растянуты и если перерезать им логистику и подвоз припасов и провизии, то они за несколько дней начнут нести огромные потери и сдаваться будут. Но Зеленский и Сырский - это шестерки Кремля. Они будут губить людей и сдавать территории и продолжать саботаж.
13.11.2025 10:08
Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський. (((найважливіше для цього зрадника України і українського народу його грабіжники і зрадники , а душі тих ,котрі відійшли із земного життя , захищаючи Вітчизну-Неньку ,безголосим докором, звинувачують зелене лицемірство і брехню
13.11.2025 10:12
Можна подумати що воно свою харю туди не сунуло. Це сказало щоб не нести відповідальність
13.11.2025 10:20
"Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили".
13.11.2025 10:23
Під Покровськом мирноградом сіверськом, куп'янськом багато підрозділів в оточенні чи стратегічному оточенні, хай розбираються профі в мене друге серйозне питання командири із солдатами їхні комбати, комбриги із людьми чи керують здалеку воно і зрозуміло в Луцьку Житомирі Києві тепліше і комфортніше. Генерали Вермахту і Червоної Армії бачили противника в бінокль, під Бородіно загинуло 48 генералів армії Наполеона Бонапарта вони особисто водили бійців в атаки і тримали рубежі
13.11.2025 10:42
для того, щоб мати право казати: рішення приймають командири, ти не маєш бути обтяжений обов'язками, правами та повноваженнями верховного головнокомандувача.
а поки ти на посаді - все, що відбувається в країні, це твоя відповідальність й результат твоїх рішень та дій.
й сталося так виключно через те, що ти підгріб під себе та керуєш в ручному режимі всіма гілками влади, всіма державними інституціями, від кабміну та ВР до поліції та прокуратури.
інакше кажучи: пішов ти ***** зі спробами перекласти власну відповідальність на інших.
13.11.2025 10:50
Що воно меле??
13.11.2025 11:16
 
 