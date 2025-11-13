Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский
Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Покровске.
Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Вывод войск
Глава государства подчеркнул, что любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах.
"Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - пояснил Зеленский.
По словам президента, Россия хочет победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна вывести войска со всего Донбасса, чтобы прекратить войну.
"Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", - подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не контролируют Покровск и не окружили украинские подразделения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Безкарнісь зелупнів щодо їх «рішень», призводить до КРОВІ та Смертей!!
Вішати цю сволоту треба зараз, бо буде горе для України і табори ГУЛАГУ2!!
А весь негатив і відповідальність за відступ військ на Покровському напрямку Зеленський благородно перекладає на військових.
Кручу-верчу триває...
Але ж *****, в Херсон потикався. Добре, якщо то були декорації ст. 95 Квартал. А якщо дійсно був. Бо коли від був там в 22-му році, то після того Херсон почали жорстокіше навалювати.
Означає,що в ніякому разі його не можна допускати до Краматорська,Слов'янська,чи інших східних міст-поганий знак.
Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. - Пачєму до сіх пор нє аставілі Пакровск как дагаварівалісь? (Є, звичайно і значні руйнування і місцями тотальне знищення, де була оборона, але на усіх відео з міста видно, що воно в більшості ціле і здається без бою).
Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. - Можетє спакойно убєгать, спішем на тотальную руйнацію города.
"Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати" - Аставіл пазіцию в городє, маладєц, там, в голой стєпі оборонятса будєт попрощє.
Адже уся воєнна наука говорить, що только лохі обороняють міста і села.
Только лохі втрачають міста і села не фронтальними атаками, а внаслідок охоплення флангів або оточення.
Янелох же має свою стратегію - захопленням ворогом порожніх сіл і міст в лоб кількома піхотинцями відбувається охват і оточення позицій наших в полях.
а поки ти на посаді - все, що відбувається в країні, це твоя відповідальність й результат твоїх рішень та дій.
й сталося так виключно через те, що ти підгріб під себе та керуєш в ручному режимі всіма гілками влади, всіма державними інституціями, від кабміну та ВР до поліції та прокуратури.
інакше кажучи: пішов ти ***** зі спробами перекласти власну відповідальність на інших.