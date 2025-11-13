Ситуация в Покровске сложная, но никто не толкает солдат на смерть ради руин, - Зеленский

Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Покровске.

Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Вывод войск

Глава государства подчеркнул, что любое решение о выводе войск является вопросом военного командования на местах.

"Никто не толкает их на смерть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого для нас - самое важное для нас - это наши солдаты", - пояснил Зеленский.

По словам президента, Россия хочет победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна вывести войска со всего Донбасса, чтобы прекратить войну.

"Мы не можем покинуть восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. А главное, что никто не гарантирует вам, что если они захватят тот или иной город, то не продвинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не контролируют Покровск и не окружили украинские подразделения.