ВСУ на Очеретином направлении освободили 189 км² территории. Уничтожаются ДРГ на Запорожье, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, Покровское направление остается главным в контексте наступления противника.

"В городе Покровск и его окрестностях эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины", - заявил Сырский.

Деоккупация территорий

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери — и в живой силе, и в технике.

"Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются. Также продолжаются наши активные действия на Очеретином направлении, что заставляет противника распылять силы и не дает возможности сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 кв. км, а 257,7 кв. км очищено от диверсионно-разведывательных групп врага", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Боевые действия на Запорожском направлении

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает предпринимать попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое, сообщил Сырский.

Также украинские подразделения проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые стремятся скрытно проникнуть вглубь нашей обороны.

Только за прошедшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники.

Удары по РФ

По его словам, украинским оружием наращиваются удары по целям на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Так, с начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) - 41.

Для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

