ВСУ на Очеретином направлении освободили 189 км² территории. Уничтожаются ДРГ на Запорожье, - Сырский

Сырский рассказал о ситуации под Покровском и в Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, Покровское направление остается главным в контексте наступления противника.

"В городе Покровск и его окрестностях эффективно действуют украинские защитники из состава механизированных воинских частей, бригад Десантно-штурмовых войск, подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы Сил беспилотных систем и другие воины из состава Сил обороны Украины", - заявил Сырский.

Деоккупация территорий

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери — и в живой силе, и в технике.

"Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются. Также продолжаются наши активные действия на Очеретином направлении, что заставляет противника распылять силы и не дает возможности сконцентрировать основные усилия в районе Покровска. Всего за время операции освобождено 189 кв. км, а 257,7 кв. км очищено от диверсионно-разведывательных групп врага", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Боевые действия на Запорожском направлении

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает предпринимать попытки истощения наших подразделений массированными обстрелами и действиями малых штурмовых групп. Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое, сообщил Сырский.

Также украинские подразделения проводят поисково-ударные действия для выявления и уничтожения вражеских диверсионных групп, которые стремятся скрытно проникнуть вглубь нашей обороны.

Только за прошедшие сутки в операционной зоне группировки войск Юг враг потерял 239 человек убитыми и ранеными и 43 единицы различной военной техники.

Удары по РФ

По его словам, украинским оружием наращиваются удары по целям на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

  • Так, с начала ноября, на стратегическом уровне (Deep Strike) успешно поражено 33 объекта российского агрессора, а на оперативном (Middle Strike) - 41.

Для комплексных ударов применяются и средства дальнего поражения отечественной разработки "Фламинго", "Барс" и "Лютый".

Гуляйполе (109) Запорожская область (3769) Донецкая область (11320) боевые действия (5137) Александр Сырский (764) Покровск (955) Очеретино (12) Пологовский район (224)
Українці звільнять територію держави, від зелупнів та їх вертухаїв-посіпак, з органів державної влади!!
Суд Лінча, як це дієво і швидко провели Сирійці, після втечі башара асада до ******!
показать весь комментарий
13.11.2025 20:26 Ответить
Пи@ун твоя фамилия, а не Сырский...Откусывают село за селом, Запорожье все ближе(с юга уже 23 км всего).
показать весь комментарий
13.11.2025 20:35 Ответить
Факт !
Інтернет ще працює - для тих , хто як і я , не щодня слідкує за deepstatemap.
Є ще https://deepstat.xyz/table?view=ukraine

Подивіться самі ...
показать весь комментарий
13.11.2025 20:52 Ответить
кидають дідів на штурми, все по плану
показать весь комментарий
13.11.2025 20:36 Ответить
Підтримуємо всіма силами Українське Військо - головного хірурга ******** історії.
показать весь комментарий
13.11.2025 20:41 Ответить
Сирок вже бреше як Скабеева
показать весь комментарий
13.11.2025 20:43 Ответить
у Покровську уже зачистили, знищили і звільнили...
показать весь комментарий
13.11.2025 20:45 Ответить
Не дивіться на Покровськ та Мирноград!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 20:46 Ответить
 
 