Українські штурмовики 425-го полку "Скеля" ліквідували 5 окупантів на заході від Покровська. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели спецоперацію зі знищення 5 окупантів на заході від Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмова група українських військових отримала інформацію від розвідки про місце дислокації загарбників і вирушила на зачистку місцевості.

У результаті бойової операції знешкоджено троє окупантів в одному бліндажі, а ще двоє втекли в іншу будівлю, проте український ударний дрон наздогнав їх і також ліквідував.

Також раніше повідомлялося, що дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині.

