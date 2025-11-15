Українські штурмовики 425-го полку "Скеля" ліквідували 5 окупантів на заході від Покровська. ВIДЕО

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провели спецоперацію зі знищення 5 окупантів на заході від Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмова група українських військових отримала інформацію від розвідки про місце дислокації загарбників і вирушила на зачистку місцевості.

У результаті бойової операції знешкоджено троє окупантів в одному бліндажі, а ще двоє втекли в іншу будівлю, проте український ударний дрон наздогнав їх і також ліквідував.

Відео оприлюднено у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що дронарі полку "Скеля" знищили дев’ять ворожих штурмовиків на Донеччині.

армія рф знищення Донецька область дрони Покровськ Покровський район 425-й окремий штурмовий полк "Скала"
Я щось антидронових рушниць не бачу?
Навіть в них немає такої зброї???
15.11.2025 14:20 Відповісти
Від оптоволокна антидронова рушниця не захищає
15.11.2025 14:28 Відповісти
Я мав на увазі рушниці із можливістю збивати дрони!
Вибачаюся!
Дробовиків проти дронів я не бачу!!!
15.11.2025 14:43 Відповісти
Видно дробовика в них не було. Я теж на це звернув увагу.
16.11.2025 20:30 Відповісти
Наші бійці і окупантів знищили, і живі залишились, і позиції не втратили. Ну чого ще треба? Бляха, рушниці небуло! Мені це нагадує анекдот "почєму бєз шапкі? "
15.11.2025 16:01 Відповісти
в яких військах злужив?
15.11.2025 16:05 Відповісти
 
 