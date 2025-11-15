Окупант відлетів на кілька метрів убік: працюють дрони "Рубіж". ВIДЕО

Оператори дронів 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" оприлюднили кадри, як від удару безпілотника окупант відлітає в бік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військовий РФ переховувався в лісосмузі, але Сили оборони виявили його та завдали точного удару БпЛА.

Тіло окупанта відкинуло на кілька метрів убік після точного влучання ударним дроном.

