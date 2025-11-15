Оккупант отлетел на несколько метров в сторону: работают дроны "Рубеж". ВИДЕО

Операторы дронов 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" обнародовали кадры, как от удара беспилотника оккупант отлетает в сторону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военный РФ скрывался в лесополосе, но Силы обороны обнаружили его и нанесли точный удар БПЛА.

Тело оккупанта отбросило на несколько метров в сторону после точного попадания ударным дроном.

