Поражение штурмовой группы РФ в лесополосе: операторы дронов 66-й ОМБр. ВИДЕО
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго нанесли удар по месту дислокации российской штурмовой группы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов точным сбрасыванием с беспилотника попали по группе оккупантов, которые прятались в лесополосе.
В результате удара захватчики ликвидированы, а их тела разбросаны на месте поражения.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что аэроразведчики 66-й бригады уничтожили 6 укрытий с оккупантами внутри.
