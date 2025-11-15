Поражение штурмовой группы РФ в лесополосе: операторы дронов 66-й ОМБр. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго нанесли удар по месту дислокации российской штурмовой группы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов точным сбрасыванием с беспилотника попали по группе оккупантов, которые прятались в лесополосе.

В результате удара захватчики ликвидированы, а их тела разбросаны на месте поражения.

Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что аэроразведчики 66-й бригады уничтожили 6 укрытий с оккупантами внутри.

