Ураження штурмової групи РФ у лісосмузі: оператори дронів 66-ї ОМБр. ВIДЕО
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго завдали удару по місцю дислокації російської штурмової групи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів точним скиданням із безпілотника влучили по групі окупантів, які ховалися у лісосмузі.
Унаслідок удару загарбників ліквідовано, а їхні тіла розкидані на місці ураження.
Відео бійці оприлюднили в соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що Аеророзвідники 66-ї бригади знищили 6 укриттів з окупантами всередині.
