Ураження штурмової групи РФ у лісосмузі: оператори дронів 66-ї ОМБр. ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго завдали удару по місцю дислокації російської штурмової групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів точним скиданням із безпілотника влучили по групі окупантів, які ховалися у лісосмузі.

Унаслідок удару загарбників ліквідовано, а їхні тіла розкидані на місці ураження.

Відео бійці оприлюднили в соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що Аеророзвідники 66-ї бригади знищили 6 укриттів з окупантами всередині.

