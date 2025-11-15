Украинские штурмовики 425-го полка "Скала" ликвидировали 5 оккупантов к западу от Покровска. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели спецоперацию по уничтожению 5 оккупантов к западу от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовая группа украинских военных получила информацию от разведки о месте дислокации захватчиков и отправилась на зачистку местности.

В результате боевой операции обезврежены трое оккупантов в одном блиндаже, а еще двое сбежали в другое здание, однако украинский ударный дрон догнал их и также ликвидировал.

Видео обнародовано в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков в Донецкой области.

армия РФ (22950) уничтожение (9941) Донецкая область (12380) дроны (7250) Покровск (1310) Покровский район (1759) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (62)
Я щось антидронових рушниць не бачу?
Навіть в них немає такої зброї???
15.11.2025 14:20 Ответить
Від оптоволокна антидронова рушниця не захищає
15.11.2025 14:28 Ответить
Я мав на увазі рушниці із можливістю збивати дрони!
Вибачаюся!
Дробовиків проти дронів я не бачу!!!
15.11.2025 14:43 Ответить
Видно дробовика в них не було. Я теж на це звернув увагу.
16.11.2025 20:30 Ответить
Наші бійці і окупантів знищили, і живі залишились, і позиції не втратили. Ну чого ще треба? Бляха, рушниці небуло! Мені це нагадує анекдот "почєму бєз шапкі? "
15.11.2025 16:01 Ответить
в яких військах злужив?
15.11.2025 16:05 Ответить
 
 