Украинские штурмовики 425-го полка "Скала" ликвидировали 5 оккупантов к западу от Покровска. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели спецоперацию по уничтожению 5 оккупантов к западу от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовая группа украинских военных получила информацию от разведки о месте дислокации захватчиков и отправилась на зачистку местности.

В результате боевой операции обезврежены трое оккупантов в одном блиндаже, а еще двое сбежали в другое здание, однако украинский ударный дрон догнал их и также ликвидировал.

Видео обнародовано в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что дронари полка "Скала" уничтожили девять вражеских штурмовиков в Донецкой области.

