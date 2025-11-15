Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7 корпус ДШВ

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разрушена дорога из Селидово в Покровск

Как отмечается, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.

Смотрите также: Украинские штурмовики 425-го полка "Скала" ликвидировали 5 оккупантов к западу от Покровска. ВИДЕО

"Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Смотрите также: Минус 60 оккупантов и 11 единиц техники: подразделение "Феникс" отбило штурм оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО