Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7 корпус ДШВ
Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Разрушена дорога из Селидово в Покровск
Как отмечается, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.
"Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.
На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.
