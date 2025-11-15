РУС
Новости
1 567 4

Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7 корпус ДШВ

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Разрушена дорога из Селидово в Покровск

Как отмечается, в результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.

"Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Автор: 

Донецкая область (11335) Покровск (960) Покровский район (1285)
"Чорнобаївка - 2.0"???
показать весь комментарий
15.11.2025 14:42 Ответить
І що,їм ту яму не оминути?
показать весь комментарий
15.11.2025 14:55 Ответить
Кулеба з лопатою прокрався ?
показать весь комментарий
15.11.2025 15:04 Ответить
Ще більш дурна ідея для використання бомб, це бити по мостах, і шкоди практично ніякої і мінус боєзапас+ризик для пілота.
показать весь комментарий
15.11.2025 15:17 Ответить
 
 