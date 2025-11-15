РУС
Новости
899 5

Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState

Покровск карта

Войска РФ добиваются территориальных успехов на территории четырех областей Украины.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске, вблизи Злагоды (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Зеленого Гая (село Пологовского района Запорожской области) и Петропавловки (село в Купянском районе Харьковской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7 корпус ДШВ

Покровск

Слаженность карта
Злагода

Зеленый Гай карта
Зеленый Гай

Петропавловка карта
Петропавловка

Что предшествовало?

  • Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Автор: 

Запорожская область (3777) Донецкая область (11335) Покровск (960) Днепропетровская область (4699) Харьковская область (1882) Синельниковский район (341) Покровский район (1285) Пологовский район (229) Купянский район (509) Зеленый Гай (1) Злагода (2) Петропавловка (6)
Потужну Zелену жабу під суд
показать весь комментарий
15.11.2025 15:49 Ответить
Це не дивує, у наступні дні, буде теж саме.
показать весь комментарий
15.11.2025 16:02 Ответить
 
 