Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState
Войска РФ добиваются территориальных успехов на территории четырех областей Украины.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Покровске, вблизи Злагоды (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), Зеленого Гая (село Пологовского района Запорожской области) и Петропавловки (село в Купянском районе Харьковской области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.
