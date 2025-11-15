Вночі ворог атакував Дніпро безпілотниками, на Нікопольщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Уночі російські дрони атакували Дніпро, спричинивши кілька пожеж у місті. Пошкоджені приватні підприємства та автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Нікопольщині ворог бив дроном, артилерією та РСЗВ "Град" по Нікополю, а також Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Загинув 65-річний чоловік. Виникли пожежі в нежитловій будівлі та авто. Пошкоджені приватне підприємство, п’ятиповерхівка, житлові будинки, газогін і машина.

У Синельниківському районі атаки БпЛА прийшлися по Роздорській та Покровській громадах. Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинок культури та приватні оселі.

За даними Повітряного командування, протягом вечора і ночі на Дніпропетровщині збито 16 російських безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Нікопольщину й Синельниківщину: один чоловік у важкому стані, пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожої атаки на Нікопольщину





















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими ударами Павлоград, Синельниківщина та Нікопольщина, поранено чоловіка, є руйнування на підприємстві