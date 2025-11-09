Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими ударами Павлоград, Синельниківщина та Нікопольщина, поранено чоловіка, є руйнування на підприємстві
Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі в пам'ять про людей, які загинули внаслідок вчорашньої ворожої атаки. До 13 зросла кількість потерпілих у місті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
Обстріли Синельниківщини
За даними ОВА, терор росіяни не припиняють. На Синельниківщину цієї ночі скерували БпЛА. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу.
Під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.
Удар по Павлограду
У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена.
Обстановка на Нікопольщині
Як інформують у ОВА, по Нікопольщині військо країни-агресорки цілило FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки.
За інформацією від Повітряного командування, над областю знищено 2 ворожі безпілотники.
Що передувало
- У ніч на 8 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.
- 9 та 10 листопада у Дніпрі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.
