Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими ударами Павлоград, Синельниківщина та Нікопольщина, поранено чоловіка, є руйнування на підприємстві

Сьогодні та завтра Дніпро у жалобі в пам'ять про людей, які загинули внаслідок вчорашньої ворожої атаки. До 13 зросла кількість потерпілих у місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Обстріли Синельниківщини

За даними ОВА, терор росіяни не припиняють. На Синельниківщину цієї ночі скерували БпЛА. У Маломихайлівській громаді постраждав 75-річний чоловік. Йому надали необхідну допомогу.

Під ударом була й Васильківська громада. Загалом у районі пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Вогнем охопило авто. Руйнування є на території підприємства.

Удар по Павлограду

У Павлограді через безпілотник противника понівечена оселя місцевих. Потрощені 2 господарські споруди, ще одна знищена.

Обстановка на Нікопольщині

Як інформують у ОВА, по Нікопольщині військо країни-агресорки цілило FPV-дронами та з важкої артилерії. Дісталося райцентру і Покровській громаді. Фахівці з'ясовують наслідки.

За інформацією від Повітряного командування, над областю знищено 2 ворожі безпілотники.

Що передувало

У ніч на 8 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.

9 та 10 листопада у Дніпрі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.

