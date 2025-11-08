Новини Атака безпілотників на Дніпро
Атака РФ по Дніпру: вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти. Серед постраждалих - діти (оновлено)

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Евакуйовано 28 людей, одна жінка загинула, десятеро поранені, серед них діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Україна.

Внаслідок атаки зруйновано  квартири з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них - 5 дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки", - повідомили в ДСНС.

За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких - одна дитина. Інформація уточнюється.

Оновлення 

Згодом стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок російської атаки. Т.в.о. начальника ОВА Вадим Гайваненко повідомив:

"Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи.

Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. Також в місті пошкоджена інфраструктура".

Станом на 10:10 стало відомо про двох загиблих. За слова Гайваненка, рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки .

"За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Борис Філатов згодом повідомив про третю жертву.

"Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти.

Також, скоріш за все, як на 118-му будинку, прийдеться демонтувати два підʼїзди", - йдеться в повідомленні

Наслідки атаки

Трагедія у Дніпрі після удару дрона: 1 загибла, 10 поранених
08.11.2025 08:02 Відповісти
08.11.2025 08:34 Відповісти
08.11.2025 11:05 Відповісти
оце бойові дрони !!!- а не ті пукалки з 50 гр вибухівки що запускає ОПа та Фламіндіч на росію
08.11.2025 08:02 Відповісти
Виглядає що їм просто не важлива ефективність, а важлива кількість потрачених грошей та і все. Те що там долітає мала кількість всім пох... медійний ефект для електорату є, можна показати що щось робиться. І кошти освоюються.
08.11.2025 11:06 Відповісти
Оце ви покидьок. Вихваляти зброю нелюдів, що принизити військове керівництво країни. Ви просто корисний ідіот, якщо не гірше
08.11.2025 18:06 Відповісти
Це сарказм ? У нас нема військового керівництва - в нас Квартально крадівницке керівництво країни є
08.11.2025 18:40 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів проти мирного населення ,путін **** коли ти здохнеш і вся твоя кривава кліка.
08.11.2025 08:34 Відповісти
Пуйло без підтримки 140 мільйонів свинособак - пусте місце.
08.11.2025 14:48 Відповісти
Молюсь на його смерть кожного вечора. Не вважаю це гріхом...але це падло не дохне!!
08.11.2025 19:13 Відповісти
потужний заряджай фламніго
08.11.2025 09:58 Відповісти
Чекаємо потужну неголено рильце з бровками та докорами парнерам.
08.11.2025 11:05 Відповісти
падли кацапські прокляті!!!
08.11.2025 12:08 Відповісти
рашисты ****** будьте вы вечно прокляты,горите в аду! семьям погибших выражаю искренние соболезнования,всем раненым скорейшего выздоровления!будь вечно проклята кровавая рашка с её озверевшим быдлом!
08.11.2025 12:35 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
08.11.2025 12:36 Відповісти
І Павлік стирають, кожного дня
08.11.2025 12:59 Відповісти
фламинги уже на старте в месте с паляныцямы, нептунами, бобрами и т.д ....жалко только в пустой башке бениного Оманского Нарика и его отупевших выборцев.
08.11.2025 13:12 Відповісти
Панельки..в мене таке ж саме у@бище радянське..й кішка, як на фото..лячно..добре що люди повиживали..
08.11.2025 19:09 Відповісти
По-різному там
08.11.2025 20:49 Відповісти
 
 