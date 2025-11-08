Атака РФ по Дніпру: вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти. Серед постраждалих - діти (оновлено)

Російський дрон зруйнував квартири в дев’ятиповерхівці Дніпра. Евакуйовано 28 людей, одна жінка загинула, десятеро поранені, серед них діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС Україна.

Внаслідок атаки зруйновано квартири з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них - 5 дітей. А також у квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки", - повідомили в ДСНС.

За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких - одна дитина. Інформація уточнюється.

Оновлення

Згодом стало відомо про збільшення кількості постраждалих внаслідок російської атаки. Т.в.о. начальника ОВА Вадим Гайваненко повідомив:

"Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи.

Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. Також в місті пошкоджена інфраструктура".

Станом на 10:10 стало відомо про двох загиблих. За слова Гайваненка, рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки .

"За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Борис Філатов згодом повідомив про третю жертву.

"Вже 3 людини загинуло, ще одну не можуть знайти.

Також, скоріш за все, як на 118-му будинку, прийдеться демонтувати два підʼїзди", - йдеться в повідомленні

