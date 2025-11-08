Дрон попал в многоэтажку в Днепре: 1 погибшая, 10 пострадавших, среди них дети. ВИДЕО+ФОТО
Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Эвакуированы 28 человек, одна женщина погибла, десять ранены, среди них дети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
В результате атаки разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей. А также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины", - сообщили в ГСЧС.
За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок. Информация уточняется.
Что известно?
Ночью 8 ноября в Днепре прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что враг атаковал беспилотниками.
Последствия атаки
