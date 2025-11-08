РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
1 640 2

Дрон попал в многоэтажку в Днепре: 1 погибшая, 10 пострадавших, среди них дети. ВИДЕО+ФОТО

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Эвакуированы 28 человек, одна женщина погибла, десять ранены, среди них дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате атаки разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей. А также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины", - сообщили в ГСЧС.

За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок. Информация уточняется.

Что известно?

Ночью 8 ноября в Днепре прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что враг атаковал беспилотниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепр: поврежден многоэтажный дом, предварительно, есть раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)

Последствия атаки

Трагедия в Днепре после удара дрона: 1 погибшая, 10 раненых
Трагедия в Днепре после удара дрона: 1 погибшая, 10 раненых
Трагедия в Днепре после удара дрона: 1 погибшая, 10 раненых

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: враг бьет по энергетике, введены аварийные отключения электроэнергии

Автор: 

беспилотник (4511) Днепр (4533) обстрел (30382) Днепропетровская область (4670) Днепровский район (194)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце бойові дрони !!!- а не ті пукалки з 50 гр вибухівки що запускає ОПа та Фламіндіч на росію
показать весь комментарий
08.11.2025 08:02 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів проти мирного населення ,путін **** коли ти здохнеш і вся твоя кривава кліка.
показать весь комментарий
08.11.2025 08:34 Ответить
 
 