Дрон попал в многоэтажку в Днепре: 1 погибшая, 10 пострадавших, среди них дети. ВИДЕО+ФОТО

Российский дрон разрушил квартиры в девятиэтажке Днепра. Эвакуированы 28 человек, одна женщина погибла, десять ранены, среди них дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате атаки разрушены квартиры с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли 28 человек, среди них - 5 детей. А также в квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины", - сообщили в ГСЧС.

За медицинской помощью обратились 10 человек (в том числе двое детей). Госпитализированы 6 пострадавших, среди которых - один ребенок. Информация уточняется.

Что известно?

Ночью 8 ноября в Днепре прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что враг атаковал беспилотниками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепр: поврежден многоэтажный дом, предварительно, есть раненые. ФОТОрепортаж (обновлено)

Последствия атаки







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: враг бьет по энергетике, введены аварийные отключения электроэнергии