Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует беспилотниками, предварительно, повреждена многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 8 ноября в Днепре прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов. Предварительно, поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает "Суспільне. Днепр", информирует Цензор.НЕТ.

В городе раздавались взрывы

В Днепре слышен звук взрыва, - сообщалось в 23:44.

В Днепре повторные звуки взрыва, - сообщалось в 00:16.

Что известно о последствиях вражеской атаки?

По информации "Суспільного", в результате атаки поврежден многоэтажный дом. Разрушения зафиксированы на уровне пятого этажа в одном из многоэтажных домов в одном из жилых массивов города.

