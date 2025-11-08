РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10329 посетителей онлайн
Новости Атака на Днепр
3 285 6

Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует беспилотниками, предварительно, повреждена многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 8 ноября в Днепре прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов. Предварительно, поврежден многоэтажный дом.

Об этом сообщает "Суспільне. Днепр", информирует Цензор.НЕТ.

В городе раздавались взрывы

В Днепре слышен звук взрыва, - сообщалось в 23:44.

В Днепре повторные звуки взрыва, - сообщалось в 00:16.

Что известно о последствиях вражеской атаки?

По информации "Суспільного", в результате атаки поврежден многоэтажный дом. Разрушения зафиксированы на уровне пятого этажа в одном из многоэтажных домов в одном из жилых массивов города.

атака на Днепр

атака на Днепр

атака на Днепр

атака на Днепр

Смотрите также: Россияне атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы. Вечером ударили по Днепру: шесть раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Днепр (4533) атака (702) Днепропетровская область (4670) Днепровский район (194)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже на будинок вбивці Фаріон.
показать весь комментарий
08.11.2025 01:40 Ответить
80% міст України в схожій забудові...
показать весь комментарий
08.11.2025 02:23 Ответить
Закусювати треба
показать весь комментарий
08.11.2025 04:41 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2025 05:49 Ответить
Дніпро, Прильоти по Придніпровській ТЕЦ
показать весь комментарий
08.11.2025 05:44 Ответить
Хтось вже дивився обдристовича, то знов каже про влучання власної ППО, не знаєте?
показать весь комментарий
08.11.2025 07:41 Ответить
 
 