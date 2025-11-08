3 285 6
Взрывы прогремели в Днепре: враг атакует беспилотниками, предварительно, повреждена многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 8 ноября в Днепре прогремели взрывы на фоне атаки российских дронов. Предварительно, поврежден многоэтажный дом.
Об этом сообщает "Суспільне. Днепр", информирует Цензор.НЕТ.
В городе раздавались взрывы
В Днепре слышен звук взрыва, - сообщалось в 23:44.
В Днепре повторные звуки взрыва, - сообщалось в 00:16.
Что известно о последствиях вражеской атаки?
По информации "Суспільного", в результате атаки поврежден многоэтажный дом. Разрушения зафиксированы на уровне пятого этажа в одном из многоэтажных домов в одном из жилых массивов города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Artcore
показать весь комментарий08.11.2025 01:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Шелестов
показать весь комментарий08.11.2025 02:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий08.11.2025 04:41 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.11.2025 05:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Віталій Степненко
показать весь комментарий08.11.2025 05:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Декапольцев
показать весь комментарий08.11.2025 07:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
