Россияне атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы, вечером ударили по Днепру: повреждены ферма и дома. ФОТОрепортаж (оновлено)

В течение дня 6 ноября российские войска обстреливали населенные пункты Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области и города Павлоград и Днепр, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Днепру

Вечером агрессор нанес удар БПЛА по Днепру. Возник пожар. Предварительно, есть пострадавшие. Последствия выясняются.

Атаки на Никопольский район

В течение дня под ударом находились Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская, Томаковская громады.

Агрессор целился артиллерией и беспилотниками. Разрушены фермерское хозяйство, пятиэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, гараж.

Читайте также: Информация о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности, - Силы обороны Юга

Обстрелы Синельниковского района

На Синельниковщине противник попал КАБом и дроном по Межевской громаде. Разрушено 2 дома, 15 - повреждены.

По уточненным данным, из-за атаки БПЛА этой ночью в Васильковской громаде разрушено более 20 домов.

Читайте также: Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском языке. Языковой омбудсмен отреагировала

Последствия атаки на Павлоград

В Павлограде продолжается ликвидация последствий удара по критической инфраструктуре. Враг нанес удар по городу беспилотниками.

До сих пор обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов.



От генераторов работают больницы, подается водоснабжение. Без централизованного обслуживания – Шахтерское и Терновка. Они обеспечены запасом воды. Энергетики делают максимум, чтобы все заживить.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Каменскому: четверо раненых остаются в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии, из-под завалов достали тело мужчины. ФОТОрепортаж (обновлено)

В данное время в области продолжается воздушная тревога.

Обновленная информация

По информации на эту минуту, в Днепре четверо пострадавших – 34-летняя женщина и мужчины 40, 42 и 57 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждена четырехэтажка. Данные об ущербе, нанесенном врагом, продолжают уточняться.