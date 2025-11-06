РУС
Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском языке. Языковой омбудсмен отреагировала

Женщина оскорбляла таксиста за украинский язык

В Днепре женщина вела себя агрессивно по отношению к водителю такси, который во время общения с ней отказался переходить с украинского на русский язык. Языковой омбудсмен подчеркнула, что водители такси и любых других видов транспорта не обязаны пользоваться другим языком, кроме государственного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, комментируя инцидент, который произошел на днях в Днепре.

В чем конфликт

Так, отмечается, что пассажирка вела себя агрессивно по отношению к водителю такси, который общался с ней на украинском языке и отказался переходить на русский. Женщина позволила себе оскорбительные высказывания, демонстрируя пренебрежительное отношение к государственному языку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксист отказался обслуживать пассажирку на украинском языке в Харькове: омбудсменка отреагировала

Языком обслуживания пассажиров является украинский

Как подчеркнула Ивановская, в соответствии со статьей 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров.

Она отметила, что только по просьбе пассажира индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, если это приемлемо для обеих сторон. Это правило распространяется не только на транспорт, но и на всю сферу обслуживания. Кроме того, Конституционный Суд Украины признал, что гражданин Украины не обязан владеть другим языком, кроме государственного.

Читайте также: Количество жалоб к Уполномоченному по защите государственного языка выросло на 27%

Уполномоченная поблагодарила водителя такси из Днепра за неукоснительное соблюдение норм языкового закона, языковую устойчивость и непоколебимую гражданскую позицию.

Мы сильны, когда действуем сообща и поддерживаем тех, кто неукоснительно соблюдает закон и сохраняет языковую устойчивость", - отметила она.

Днепр (4528) украинский язык (1214) Днепропетровская область (4653) Днепровский район (191) Елена Ивановская (9)
Респект таксисту з Дніпра!
показать весь комментарий
06.11.2025 16:53 Ответить
А "узкаязичній" відрізать язика... Він їй не потрібен - вона ним користуваться не вміє...
показать весь комментарий
06.11.2025 16:56 Ответить
Не жінка , а московитка
показать весь комментарий
06.11.2025 16:54 Ответить
Як буде правильно, ждуниха, чи ждуниця?
показать весь комментарий
06.11.2025 16:55 Ответить
ждункиня
показать весь комментарий
06.11.2025 17:02 Ответить
ждучка
показать весь комментарий
06.11.2025 17:51 Ответить
Ще одну російськомовну щелепу приклинило.
показать весь комментарий
06.11.2025 16:57 Ответить
Тупа шмара, нехай пи..дує у маскву та балакає своїм нарєчієм
показать весь комментарий
06.11.2025 16:58 Ответить
"Они нам запрещают говорить на русском языке' (с).
А. Гончаренко.
показать весь комментарий
06.11.2025 17:07 Ответить
а чого інд.дані порушниці законодавства не встановили? Ну, щоб, принаймі, оштрафувати її хоча би на 17 гривень?
показать весь комментарий
06.11.2025 17:09 Ответить
4-роки війни і вся руссошваль знову бикуе по містам
показать весь комментарий
06.11.2025 17:10 Ответить
Чекаю на обурені коментарі від персонажа "Николай Декапольцев".
показать весь комментарий
06.11.2025 17:16 Ответить
На жаль навіть щоденні обстріли Дніпра і вбивство мирних громадян не навчили бидло порозумнішати ,ворог їх знищує, а вони за язик ворога ,подивітся що рашисти зробили з колись переважно російськомовними містами : Марїнка ,Бахмут ,Толрецьк ,Вугледар та десятки інших міст вони знищені їх більше не існує. Тому хочеш язик дорога в росію .
показать весь комментарий
06.11.2025 17:24 Ответить
Є відео на якому та шльондра говорить таксисту що українською вміє говорити краще ніж він , але принципово не хоче . Тобто таксист натрапив звичайну на ватну вівцю . Вчинив він все вірно .
А взагалі то таких не слід і обслуговувати . Нехай шукає кацапоізичних таксистів , їх теж вистачає . Або нехай ходить пішки .
показать весь комментарий
06.11.2025 17:25 Ответить
Узкоізичная все розуміє українському. То у неї було принципово. А у нас принципово нах за пАрЄбрік! Є нормальні люди, які все життя в Україні говорили російською і їм важко перейти на українську під старість, але вони все розуміють і не наполягають, щоб з ними спілкувались російською. Не один раз спостерігав коли дві людини розмовляють один російською інший українською, навіть сусіди у мене у під'їзді є. Вони за національністю білоруси, в 50-ті роки сім'ями приїхали в Україну, працювали на стройках та заводах. Розмовляють російською, але українську розуміють і ніколи не вимагають говорити з ними на іх ізЬікє.
показать весь комментарий
06.11.2025 18:05 Ответить
 
 