Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском языке. Языковой омбудсмен отреагировала

В Днепре женщина вела себя агрессивно по отношению к водителю такси, который во время общения с ней отказался переходить с украинского на русский язык. Языковой омбудсмен подчеркнула, что водители такси и любых других видов транспорта не обязаны пользоваться другим языком, кроме государственного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, комментируя инцидент, который произошел на днях в Днепре.

В чем конфликт

Так, отмечается, что пассажирка вела себя агрессивно по отношению к водителю такси, который общался с ней на украинском языке и отказался переходить на русский. Женщина позволила себе оскорбительные высказывания, демонстрируя пренебрежительное отношение к государственному языку.

Языком обслуживания пассажиров является украинский

Как подчеркнула Ивановская, в соответствии со статьей 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров.

Она отметила, что только по просьбе пассажира индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, если это приемлемо для обеих сторон. Это правило распространяется не только на транспорт, но и на всю сферу обслуживания. Кроме того, Конституционный Суд Украины признал, что гражданин Украины не обязан владеть другим языком, кроме государственного.

Уполномоченная поблагодарила водителя такси из Днепра за неукоснительное соблюдение норм языкового закона, языковую устойчивость и непоколебимую гражданскую позицию.