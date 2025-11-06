Жінка накинулася з образами на водія таксі в Дніпрі через відмову говорити з нею російською. Мовна омбудсменка відреагувала

Жінка ображала таксиста за українську мову

У Дніпрі жінка поводилася агресивно щодо водія таксі, який під час спілкування з нею відмовився переходити з української на російську мову. Мовна омбудсменка наголосила, що водії таксі та жодних інших видів транспорту не зобов’язані послуговуватися іншою мовою, ніж державна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи інцидент, який стався днями у Дніпрі.

У чому конфлікт

Так, зазначається, що пасажирка поводилася агресивно щодо водія таксі, який спілкувався з нею українською мовою і відмовився переходити на російську. Жінка дозволила собі образливі висловлювання, демонструючи зневажливе ставлення до державної мови.

Мовою обслуговування пасажирів є українська

Як наголосила Івановська, відповідно до статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів.

Вона зауважила, що лише на прохання пасажира індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, якщо це прийнятно для обох сторін. Це правило поширюється не лише на транспорт, а й на усю сферу обслуговування. Крім цього, Конституційний Суд України визнав, що громадянин України не має обов’язку володіти іншою мовою, ніж державна.

Уповноважена подякувала водієві таксі з Дніпра за неухильне дотримання норм мовного закону, мовну стійкість і непохитну громадянську позицію.

Ми сильні, коли діємо спільно і підтримуємо тих, хто неухильно дотримується закону і зберігає мовну стійкість", - зазначила вона.

Автор: 

Топ коментарі
Респект таксисту з Дніпра!
06.11.2025 16:53 Відповісти
Не жінка , а московитка
06.11.2025 16:54 Відповісти
Як буде правильно, ждуниха, чи ждуниця?
06.11.2025 16:55 Відповісти
А "узкаязичній" відрізать язика... Він їй не потрібен - вона ним користуваться не вміє...
06.11.2025 16:56 Відповісти
ждункиня
06.11.2025 17:02 Відповісти
ждучка
06.11.2025 17:51 Відповісти
жДунька
06.11.2025 21:55 Відповісти
Ще одну російськомовну щелепу приклинило.
06.11.2025 16:57 Відповісти
Тупа шмара, нехай пи..дує у маскву та балакає своїм нарєчієм
06.11.2025 16:58 Відповісти
Москви і Росіі ще не було коли з'явилася руська мова. То куди ж їхати? Може в Переяслав, де писали руською?
06.11.2025 20:54 Відповісти
"Они нам запрещают говорить на русском языке' (с).
А. Гончаренко.
06.11.2025 17:07 Відповісти
а чого інд.дані порушниці законодавства не встановили? Ну, щоб, принаймі, оштрафувати її хоча би на 17 гривень?
06.11.2025 17:09 Відповісти
4-роки війни і вся руссошваль знову бикуе по містам
06.11.2025 17:10 Відповісти
Взагалі 12й рік війни!
З лютого 2014.
Вже забули,як зє який "в своїй голові війну закінчив", так і не розпочавши.
06.11.2025 19:41 Відповісти
Ведуть себе вони так тому що їх не виганяють на болота як у прибалтів
06.11.2025 19:54 Відповісти
Чекаю на обурені коментарі від персонажа "Николай Декапольцев".
06.11.2025 17:16 Відповісти
На жаль навіть щоденні обстріли Дніпра і вбивство мирних громадян не навчили бидло порозумнішати ,ворог їх знищує, а вони за язик ворога ,подивітся що рашисти зробили з колись переважно російськомовними містами : Марїнка ,Бахмут ,Толрецьк ,Вугледар та десятки інших міст вони знищені їх більше не існує. Тому хочеш язик дорога в росію .
06.11.2025 17:24 Відповісти
Є відео на якому та шльондра говорить таксисту що українською вміє говорити краще ніж він , але принципово не хоче . Тобто таксист натрапив звичайну на ватну вівцю . Вчинив він все вірно .
А взагалі то таких не слід і обслуговувати . Нехай шукає кацапоізичних таксистів , їх теж вистачає . Або нехай ходить пішки .
06.11.2025 17:25 Відповісти
Узкоізичная все розуміє українському. То у неї було принципово. А у нас принципово нах за пАрЄбрік! Є нормальні люди, які все життя в Україні говорили російською і їм важко перейти на українську під старість, але вони все розуміють і не наполягають, щоб з ними спілкувались російською. Не один раз спостерігав коли дві людини розмовляють один російською інший українською, навіть сусіди у мене у під'їзді є. Вони за національністю білоруси, в 50-ті роки сім'ями приїхали в Україну, працювали на стройках та заводах. Розмовляють російською, але українську розуміють і ніколи не вимагають говорити з ними на іх ізЬікє.
06.11.2025 18:05 Відповісти
А у меня все тот же вопрос, как и при воплях когда таксист не желает общаться на государственном: а что вам должен говорить таксист? сказать: "авто подано, садитесь" и "мы приехали, с вас ххх гривен и валите нах из салона"? Водитель такси не обязан поддерживать никакой диалог, ни на государственном языке, ни на каком другом. А если он ведет с вами диалог, то он выступает как частное лицо (ибо ни в каких должностных инструкциях обязанность водителя такси поддерживать диалог с пассажиром не прописана) и соответственно не подпадает под действие норм "мовного" Закона.
06.11.2025 19:03 Відповісти
За косу і об коліно, потім в СБУ, длякороткого курсу Української державної мови. Це кацапська шелупонь
06.11.2025 19:21 Відповісти
СБУ має знайти ту жінку. Можливо, скорійше ща все, працює на рашистів.
06.11.2025 20:01 Відповісти
Країна парадоксів,то таксист не хоче переходити на українську ,то не хоче переходити на кацапську і там і там біда ,думаю тепер ви розумієте ,чому Україна проходить через горнило мук і страждань.
06.11.2025 20:28 Відповісти
Дожили. У таксистів вимагають говорити кацапською.
06.11.2025 20:36 Відповісти
Потрібно було послати за кораблем
06.11.2025 21:26 Відповісти
То такий тип токсичних клієнтів, котрим все не до шмиги. Не здивуюсь, якщо завтра з'явиться відео, де та ж сама перебравша алкоголю пані чистісіньскою українською присікується до російськомовного таксиста з питанням "чому не державною?".
06.11.2025 21:28 Відповісти
Я хочу заказати це таксі
07.11.2025 10:51 Відповісти
 
 