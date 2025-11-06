Жінка накинулася з образами на водія таксі в Дніпрі через відмову говорити з нею російською. Мовна омбудсменка відреагувала

У Дніпрі жінка поводилася агресивно щодо водія таксі, який під час спілкування з нею відмовився переходити з української на російську мову. Мовна омбудсменка наголосила, що водії таксі та жодних інших видів транспорту не зобов’язані послуговуватися іншою мовою, ніж державна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи інцидент, який стався днями у Дніпрі.

У чому конфлікт

Так, зазначається, що пасажирка поводилася агресивно щодо водія таксі, який спілкувався з нею українською мовою і відмовився переходити на російську. Жінка дозволила собі образливі висловлювання, демонструючи зневажливе ставлення до державної мови.

Мовою обслуговування пасажирів є українська

Як наголосила Івановська, відповідно до статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у всіх видах пасажирського транспорту українська є мовою обслуговування пасажирів.

Вона зауважила, що лише на прохання пасажира індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, якщо це прийнятно для обох сторін. Це правило поширюється не лише на транспорт, а й на усю сферу обслуговування. Крім цього, Конституційний Суд України визнав, що громадянин України не має обов’язку володіти іншою мовою, ніж державна.

Уповноважена подякувала водієві таксі з Дніпра за неухильне дотримання норм мовного закону, мовну стійкість і непохитну громадянську позицію.