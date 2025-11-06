РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
Удар РФ по Каменскому: четверо раненых остаются в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии, под завалами может находиться мужчина. ФОТОрепортаж

В больницах остаются четверо человек, получивших ранения в результате атаки россиян на Каменское в Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие и их состояние

Как отмечается, 30-летняя пострадавшая, к сожалению, находится в "тяжелом" состоянии. Остальные лица находятся в состоянии средней тяжести.

В разрушенном многоэтажном доме спасатели продолжают разбирать завалы. Вероятно, там может находиться еще один человек.

Читайте: Удары россиян по энергетике и гражданским лицам в очередной раз показывают - давления сейчас недостаточно, - Зеленский

Повреждения в результате атаки

Рядом с многоэтажкой повреждения получили еще несколько домов. На месте наводят порядок коммунальные службы. Работают полиция, благотворители, мобильный ЦНАП, пункт несокрушимости. Специалисты фиксируют ущерб.

Также принимают заявления о поврежденном имуществе, оформляют документы, выдают строительные материалы и горячее питание.

Шесть человек нуждались в расселении. Их разместили в общежитии.

Также смотрите: Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру в трех областях: поезда меняют маршрут и движутся с задержками, - "Укрзализныця". ФОТО

Российская атака на Каменское

Что предшествовало

Напомним, ночью 6 ноября Каменское в Днепропетровской области атаковали беспилотники. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.

Российская атака на Каменское
обстрел (30350) Днепропетровская область (4653) Никопольский район (510) Каменское (2)
3,14дари.Ненажерливі тварюки,кацапи-кари вам єгипетської... .
06.11.2025 13:35 Ответить
Ударів у відповідь по містах нацистської россії можно навіть не чекати. Політичного рішення на це нема.
Копайте могили.
06.11.2025 14:38 Ответить
гандони
06.11.2025 15:07 Ответить
 
 