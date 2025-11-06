Удар РФ по Каменскому: четверо раненых остаются в больнице, одна женщина - в тяжелом состоянии, под завалами может находиться мужчина. ФОТОрепортаж

В больницах остаются четверо человек, получивших ранения в результате атаки россиян на Каменское в Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Пострадавшие и их состояние

Как отмечается, 30-летняя пострадавшая, к сожалению, находится в "тяжелом" состоянии. Остальные лица находятся в состоянии средней тяжести.

В разрушенном многоэтажном доме спасатели продолжают разбирать завалы. Вероятно, там может находиться еще один человек.

Повреждения в результате атаки

Рядом с многоэтажкой повреждения получили еще несколько домов. На месте наводят порядок коммунальные службы. Работают полиция, благотворители, мобильный ЦНАП, пункт несокрушимости. Специалисты фиксируют ущерб.

Также принимают заявления о поврежденном имуществе, оформляют документы, выдают строительные материалы и горячее питание.

Шесть человек нуждались в расселении. Их разместили в общежитии.

Что предшествовало

Напомним, ночью 6 ноября Каменское в Днепропетровской области атаковали беспилотники. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.
















