Армия РФ массированно атаковала Каменское беспилотниками, 8 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 6 ноября Каменское в Днепропетровской области атаковали беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко
В результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажного дома.
Повреждены автомобили. Разрушены инфраструктура и транспортное предприятие.
Синельниковский район
Враг атаковал БПЛА Петропавловскую громаду.
Произошли пожары, повреждено коммунальное предприятие.
Никопольский район.
Враг обстрелял артиллерией и беспилотниками райцентр и Покровскую громаду.
Повреждены частный дом, многоквартирный дом и линия электропередачи.
