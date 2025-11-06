РУС
Новости Обстрелы Днепропетровщины
Армия РФ массированно атаковала Каменское беспилотниками, 8 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 6 ноября Каменское в Днепропетровской области атаковали беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко

В результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажного дома.

Повреждены автомобили. Разрушены инфраструктура и транспортное предприятие.

Синельниковский район

Враг атаковал БПЛА Петропавловскую громаду.

Произошли пожары, повреждено коммунальное предприятие.

Никопольский район.

Враг обстрелял артиллерией и беспилотниками райцентр и Покровскую громаду.

Повреждены частный дом, многоквартирный дом и линия электропередачи.

