Армія РФ масовано атакувала Кам’янське безпілотниками, 8 людей постраждало
Вночі 6 листопада Кам'янське на Дніпропетровщині атакували безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко
Внаслідок атаки постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.
Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.
Синельниківський район
Ворог атакував БпЛА Петропавлівську громаду.
Сталися пожежі, пошкоджене комунальне підприємство.
Нікопольський район.
Ворог бив артилерією та безпілотниками по райцентру та Покровській громаді.
Пошкоджений приватний будинок, багатоквартирний та лінія електропередачі.
Він забезпечив росіянам сухопутний коридор до Криму.
За це йому світить тюрма. Довічне увязнення. І чим раніше, тим краще.