Новини Обстріли Дніпропетровщини
Удар РФ по Кам’янському: четверо поранених залишаються в лікарні, одна жінка - у важкому стані, з-під завалів дістали тіло чоловіка

У лікарнях залишаються четверо людей, які зазнали поранень унаслідок атаки росіян на Кам’янське в Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі та їхній стан

Як зазначається, 30-річна постраждала, на жаль, "важка". Решта осіб перебувають у стані середньої тяжкості.

У потрощеній багатоповерхівці рятувальники продовжують розбирати завали. Імовірно, там може перебувати ще один чоловік.

Пошкодження внаслідок атаки

Поряд з багатоповерхівкою пошкоджень зазнали ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники, мобільний ЦНАП, пункт незламності. Фахівці фіксують збитки.

Також приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють документи, видають будівельні матеріали та гаряче харчування.

Шестеро людей потребували розселення. Їх розмістили у гуртожитку.

Оновлена інформація

Пізніше Гайваненко повідомив, що з-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка.

"Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. Ще 8 – постраждали", - написав він.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

Російська атака на Кам’янське

Що передувало

Нагадаємо, вночі 6 листопада Кам'янське на Дніпропетровщині атакували безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Російська атака на Кам’янське
3,14дари.Ненажерливі тварюки,кацапи-кари вам єгипетської... .
06.11.2025 13:35 Відповісти
Ударів у відповідь по містах нацистської россії можно навіть не чекати. Політичного рішення на це нема.
Копайте могили.
06.11.2025 14:38 Відповісти
Немає ударів?
06.11.2025 16:47 Відповісти
По містах ворога ударів нема. Так ніхто ніколи не воював, ніде і ніколи. Ми одні такі слабкі на розум. Ворог знищуе наші міста і села, а ми йому не відповідаємо. Кожен обстріл мого рідного міста наприклад, це завжди не менше 20-50 трупів мирного населення. Ніякої помсти за це ворог не має.
06.11.2025 17:12 Відповісти
гандони
06.11.2025 15:07 Відповісти
 
 