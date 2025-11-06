Удар РФ по Кам’янському: четверо поранених залишаються в лікарні, одна жінка - у важкому стані, з-під завалів дістали тіло чоловіка

У лікарнях залишаються четверо людей, які зазнали поранень унаслідок атаки росіян на Кам’янське в Дніпропетровській області.

Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі та їхній стан

Як зазначається, 30-річна постраждала, на жаль, "важка". Решта осіб перебувають у стані середньої тяжкості.

У потрощеній багатоповерхівці рятувальники продовжують розбирати завали. Імовірно, там може перебувати ще один чоловік.

Пошкодження внаслідок атаки

Поряд з багатоповерхівкою пошкоджень зазнали ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники, мобільний ЦНАП, пункт незламності. Фахівці фіксують збитки.

Також приймають заяви про пошкоджене майно, оформлюють документи, видають будівельні матеріали та гаряче харчування.

Шестеро людей потребували розселення. Їх розмістили у гуртожитку.

Оновлена інформація

Пізніше Гайваненко повідомив, що з-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка.

"Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. Ще 8 – постраждали", - написав він.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

Що передувало

Нагадаємо, вночі 6 листопада Кам'янське на Дніпропетровщині атакували безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.















