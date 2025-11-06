Удари росіян по енергетиці та цивільних укотре показують - тиску зараз недостатньо, - Зеленський

У ніч проти 6 листопада Росія завдала масованої атаки по Україні, застосувавши 135 ударних безпілотників. Під ударом опинилися кілька регіонів, зокрема Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найбільших руйнувань зазнало місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та інфраструктуру залізниці, постраждали вісім людей. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів п’ятьох громадян.

Російські дрони також атакували критичну інфраструктуру на півночі та сході країни.

"Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя", – зазначив Зеленський.

Зеленський закликав G7 та ЄС використати заморожені активи РФ на користь України

Президент наголосив, що атаки РФ доводять: тиск на російську економіку та оборонну сферу має посилюватися. Він закликав США, ЄС та країни "Великої сімки" продовжувати санкційну та тарифну політику проти Росії, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", – сказав глава держави.

