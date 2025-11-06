Удари росіян по енергетиці та цивільних укотре показують - тиску зараз недостатньо, - Зеленський

135 ворожих дронів, поранені мирні жителі – Зеленський про нічну атаку РФ

У ніч проти 6 листопада Росія завдала масованої атаки по Україні, застосувавши 135 ударних безпілотників. Під ударом опинилися кілька регіонів, зокрема Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найбільших руйнувань зазнало місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та інфраструктуру залізниці, постраждали вісім людей. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів п’ятьох громадян.

Російські дрони також атакували критичну інфраструктуру на півночі та сході країни.

"Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя", – зазначив Зеленський.

Зеленський закликав G7 та ЄС використати заморожені активи РФ на користь України

Президент наголосив, що атаки РФ доводять: тиск на російську економіку та оборонну сферу має посилюватися. Він закликав США, ЄС та країни "Великої сімки" продовжувати санкційну та тарифну політику проти Росії, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

"Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", – сказав глава держави.

Зеленський Володимир обстріл атака Дніпропетровська область Криворізький район Кам'янське
06.11.2025 10:35 Відповісти
що він несе?який тиск??на кого??....доріжки добивають залишки розуму??
06.11.2025 10:41 Відповісти
все що цікавить Оманську Гниду - це бабло

06.11.2025 10:45 Відповісти
Удари сроціяк по цевільних та енергоструктурі показує що ти нікчема,непотріб,як президент ти повний 0,брехло,мородер,зрадник,а як людина ти шматок лайна,і ніякий тиск тут ні до чого.
06.11.2025 10:46 Відповісти
Так натисни, Потужніст Кластерний!
06.11.2025 10:50 Відповісти
"Пуйло розуміє лише силу" - казали вони... Нічого воно не розуміє: ні силу, ні слабкість. Це монстр, яку не знала історія світу, і має бути знищеним якомога скоріше
06.11.2025 11:46 Відповісти
Патужный гном
06.11.2025 13:07 Відповісти
Бо єдине, що дешевшає в Україні - це людське життя. Все інше тільки дорожчає і буде далі дорожчати...
Україна - країна мрії Зеленського...
06.11.2025 14:14 Відповісти
 
 