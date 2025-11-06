РУС
Удары россиян по энергетике и гражданским, в очередной раз показывают – давления сейчас недостаточно, – Зеленский

135 вражеских дронов, раненые мирные жители – Зеленский о ночной атаке РФ

В ночь на 6 ноября Россия нанесла массированную атаку по Украине, применив 135 ударных беспилотников. Под ударом оказались несколько регионов, в частности Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, наибольшие разрушения понесла город Каменское в Днепропетровской области. В результате удара поврежден жилой дом и инфраструктура железной дороги, пострадали восемь человек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых граждан.

Российские дроны также атаковали критическую инфраструктуру на севере и востоке страны.

"Цели – наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь", – отметил Зеленский.

Зеленский призвал G7 и ЕС использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Президент подчеркнул, что атаки РФ доказывают: давление на российскую экономику и оборонную сферу должно усиливаться. Он призвал США, ЕС и страны "Большой семерки" продолжать санкционную и тарифную политику против России, а также принять решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

"Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", – сказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру в трех областях: поезда меняют маршрут и движутся с задержками, - "Укрзализныця". ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (22496) атака (695) Днепропетровская область (4653) Криворожский район (214) Каменское (10)
показать весь комментарий
06.11.2025 10:35 Ответить
що він несе?який тиск??на кого??....доріжки добивають залишки розуму??
показать весь комментарий
06.11.2025 10:41 Ответить
все що цікавить Оманську Гниду - це бабло

Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора
показать весь комментарий
06.11.2025 10:45 Ответить
Удари сроціяк по цевільних та енергоструктурі показує що ти нікчема,непотріб,як президент ти повний 0,брехло,мородер,зрадник,а як людина ти шматок лайна,і ніякий тиск тут ні до чого.
показать весь комментарий
06.11.2025 10:46 Ответить
Так натисни, Потужніст Кластерний!
показать весь комментарий
06.11.2025 10:50 Ответить
"Пуйло розуміє лише силу" - казали вони... Нічого воно не розуміє: ні силу, ні слабкість. Це монстр, яку не знала історія світу, і має бути знищеним якомога скоріше
показать весь комментарий
06.11.2025 11:46 Ответить
 
 