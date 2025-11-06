Удары россиян по энергетике и гражданским, в очередной раз показывают – давления сейчас недостаточно, – Зеленский
В ночь на 6 ноября Россия нанесла массированную атаку по Украине, применив 135 ударных беспилотников. Под ударом оказались несколько регионов, в частности Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, наибольшие разрушения понесла город Каменское в Днепропетровской области. В результате удара поврежден жилой дом и инфраструктура железной дороги, пострадали восемь человек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых граждан.
Российские дроны также атаковали критическую инфраструктуру на севере и востоке страны.
"Цели – наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь", – отметил Зеленский.
Зеленский призвал G7 и ЕС использовать замороженные активы РФ в пользу Украины
Президент подчеркнул, что атаки РФ доказывают: давление на российскую экономику и оборонную сферу должно усиливаться. Он призвал США, ЕС и страны "Большой семерки" продолжать санкционную и тарифную политику против России, а также принять решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.
"Абсолютно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", – сказал глава государства.
