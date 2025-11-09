Ночь на Днепропетровщине: под вражескими ударами Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы, ранен мужчина, есть разрушения на предприятии

Сегодня и завтра Днепр в трауре в память о людях, погибших в результате вчерашней вражеской атаки. До 13 возросло количество пострадавших в городе.

Обстрелы Синельниковского района

По данным ОГА, россияне не прекращают террор. На Синельниковский район этой ночью направили БПЛА. В Маломихайловской громаде пострадал 75-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь.

Под ударом оказалась и Васильковская громада. В целом в районе повреждены инфраструктура и частный дом. Огнем охватило автомобиль. Разрушения есть на территории предприятия.

Удар по Павлограду

В Павлограде из-за беспилотника противника разрушен дом местных жителей. Разрушены 2 хозяйственные постройки, еще одна уничтожена.

Обстановка в Никопольском районе

Как сообщают в ОВА, по Никопольскому району войска страны-агрессора обстреливали FPV-дронами и из тяжелой артиллерии. Попали райцентр и Покровская громада. Специалисты выясняют последствия.

По информации Воздушного командования, над областью уничтожены 2 вражеских беспилотника.

Что предшествовало

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Днепр. В результате атаки разрушены квартиры в девятиэтажке. Эвакуированы 28 человек. По последним данным, известно о трех погибших. Кроме того, еще одного человека ищут. Среди пострадавших - дети.

9 и 10 ноября в Днепре объявлены днями траура по погибшим в результате удара РФ.

