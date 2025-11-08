Аварийно-спасательные работы в Днепре завершены: трое погибших, 12 пострадавших, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки тело мужчины. Аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара завершены.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы российской атаки
В общей сложности вследствие ночной российской атаки на город погибли 3 человека, пострадали 12 человек, среди них 2 детей.
Последствия удара
Вражеский удар разрушил квартиры с 4 по 6 этажи.
"Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Днепр. Вследствие атаки разрушены квартиры в девятиэтажке. Эвакуированы 28 человек. По последним данным, известно о трех погибших. Кроме того, еще одного человека ищут. Среди пострадавших - дети.
- 9 и 10 ноября в Днепре объявлены днями траура по погибшим вследствие удара РФ.
