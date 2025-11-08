Аварійно-рятувальні роботи в Дніпрі завершено: троє загиблих, 12 постраждалих, зокрема двоє дітей
У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершені.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Жертви російської атаки
Загалом унаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.
Наслідки удару
Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи.
"Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
- У ніч на 8 листопада російські війська атакували Дніпро. Унаслідок атаки зруйновано квартири в дев’ятиповерхівці. Евакуйовано 28 людей. За останніми даними, відомо про трьох загиблих. Крім того, ще одну людину шукають. Серед постраждалих - діти.
- 9 та 10 листопада у Дніпрі оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок удару РФ.
