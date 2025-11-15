Ночью враг атаковал Днепр беспилотниками, в Никопольском районе погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские дроны атаковали Днепр, вызвав несколько пожаров в городе. Повреждены частные предприятия и автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.
В Никопольском районе враг наносил удары дронами, артиллерией и РСЗО "Град" по Никополю, а также Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской громадам. Погиб 65-летний мужчина. Возникли пожары в нежилом здании и автомобиле. Повреждены частное предприятие, пятиэтажка, жилые дома, газопровод и машина.
В Синельниковском районе атаки БПЛА пришлись по Раздорской и Покровской громадам. Пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры и частные дома.
По данным Воздушного командования, в течение вечера и ночи в Днепропетровской области сбито 16 российских беспилотников.
Последствия вражеской атаки на Никопольский район
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль