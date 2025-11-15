РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
755 0

Ночью враг атаковал Днепр беспилотниками, в Никопольском районе погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские дроны атаковали Днепр, вызвав несколько пожаров в городе. Повреждены частные предприятия и автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Никопольском районе враг наносил удары дронами, артиллерией и РСЗО "Град" по Никополю, а также Марганецкой, Червоногригоровской и Мировской громадам. Погиб 65-летний мужчина. Возникли пожары в нежилом здании и автомобиле. Повреждены частное предприятие, пятиэтажка, жилые дома, газопровод и машина.

В Синельниковском районе атаки БПЛА пришлись по Раздорской и Покровской громадам. Пострадал 52-летний мужчина. Горели дом культуры и частные дома.

По данным Воздушного командования, в течение вечера и ночи в Днепропетровской области сбито 16 российских беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы: один человек в тяжелом состоянии, повреждены дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Последствия вражеской атаки на Никопольский район

Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина
Никопольщина

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночь в Днепропетровской области: под вражескими ударами Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы, ранен мужчина, есть разрушения на предприятии

Автор: 

Днепр (4541) обстрел (30485) Никополь (1240) Днепропетровская область (4695) Днепровский район (204) Никопольский район (520)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 