Пять человек пострадали в результате удара РФ по Никополю, один мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 ноября, российские войска нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области с помощью FPV-дрона, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Состояние пострадавших

"В результате попадания FPV-дрона по Никополю пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается:

60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.

Мужчины 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Повреждения в результате атаки

В результате вражеского удара в городе повреждены АЗС, автомобиль, мопед.

