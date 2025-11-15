РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17983 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
662 0

Пять человек пострадали в результате удара РФ по Никополю, один мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 ноября, российские войска нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области с помощью FPV-дрона, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние пострадавших

"В результате попадания FPV-дрона по Никополю пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается:

  • 60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Мужчины 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Смотрите также: Ночью враг атаковал Днепр беспилотниками, в Никопольском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Повреждения в результате атаки

В результате вражеского удара в городе повреждены АЗС, автомобиль, мопед.

Читайте также: Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState

Последствия удара

Удар по Никополю 15 ноября
Удар по Никополю 15 ноября
Удар по Никополю 15 ноября
Удар по Никополю 15 ноября

Автор: 

обстрел (32911) Никополь (1391) Днепропетровская область (5256) Никопольский район (780)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 