Пять человек пострадали в результате удара РФ по Никополю, один мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 ноября, российские войска нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области с помощью FPV-дрона, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Состояние пострадавших
"В результате попадания FPV-дрона по Никополю пострадали пять человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается:
- 60-летний раненый госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Мужчины 54, 48, 46 лет и 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
Повреждения в результате атаки
В результате вражеского удара в городе повреждены АЗС, автомобиль, мопед.
Последствия удара
