Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никопольском районе - пятеро раненых, в Синельниковском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В течение дня 15 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Никопольщины

В течение дня от вражеских атак на Никопольщине пострадали Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская громады, а также Никополь. Агрессор наносил удары FPV-дронами и артиллерией.

В результате вражеских атак пострадали 5 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Покровске, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - DeepState

Повреждены коммунальное предприятие, 2 заправки, магазин. Загорелся дачный дом, повреждены 3 частных дома и 3 хозяйственные постройки, несколько автомобилей, задеты газопроводы и линия электропередач.

Атаки на Синельниковский район

В Синельниковском районе российская армия атаковала Николаевскую и Покровскую громады. Целилась КАБами и БПЛА.

Отмечается, что в результате атаки погиб мужчина. Возник пожар. Разрушены 13 частных домов.

Читайте также: Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало

Ночью в Никопольском районе в результате российской атаки погиб 65-летний мужчина. В Синельниковском районе пострадал 52-летний мужчина.

Днем российские войска нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дрона, в результате чего пять человек пострадали.













