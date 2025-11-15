Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никопольском районе - пятеро раненых, в Синельниковском районе погиб мужчина. ФОТОрепортаж
В течение дня 15 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
В течение дня от вражеских атак на Никопольщине пострадали Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская и Мировская громады, а также Никополь. Агрессор наносил удары FPV-дронами и артиллерией.
В результате вражеских атак пострадали 5 человек.
Повреждены коммунальное предприятие, 2 заправки, магазин. Загорелся дачный дом, повреждены 3 частных дома и 3 хозяйственные постройки, несколько автомобилей, задеты газопроводы и линия электропередач.
Атаки на Синельниковский район
В Синельниковском районе российская армия атаковала Николаевскую и Покровскую громады. Целилась КАБами и БПЛА.
Отмечается, что в результате атаки погиб мужчина. Возник пожар. Разрушены 13 частных домов.
Что предшествовало
- Ночью в Никопольском районе в результате российской атаки погиб 65-летний мужчина. В Синельниковском районе пострадал 52-летний мужчина.
- Днем российские войска нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дрона, в результате чего пять человек пострадали.
