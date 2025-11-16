Окупанти впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали шість осіб. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 16 листопада, російські загарбники били по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, застосовуючи різне озброєння. Через ворожі атаки постраждали шестеро цивільних.

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Синельниківщині

По Межівській громаді на Синельниківщині ворог поцілив КАБом. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки 52 і одна 55 років, 34-річний і 25-річний чоловіки.

Фото: телеграм-канал в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко,

Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки.

Фото: телеграм-канал в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко,

Через влучання ворожого БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа.

Фото: телеграм-канал в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко,

Дивіться також: Ворожі обстріли Дніпропетровщини: на Нікопольщині п’ятеро поранених, на Синельниківщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини

По Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії та атакували FPV-дронами. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади. Понівечені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й автозаправна станція.

Фото: телеграм-канал в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко,

Крім цього, за медичною допомогою звернулась 26-річна жінка, постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.

Фото: телеграм-канал в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко,

Дивіться також: Війська РФ гатили по 3 районах Дніпропетровщини: поранено чоловіка, пошкоджено ЛЕП та інфраструктуру. ФОТОрепортаж