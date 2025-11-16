Окупанти впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали шість осіб. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 16 листопада, російські загарбники били по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини, застосовуючи різне озброєння. Через ворожі атаки постраждали шестеро цивільних.
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Синельниківщині
По Межівській громаді на Синельниківщині ворог поцілив КАБом. Постраждали пʼятеро людей: дві жінки 52 і одна 55 років, 34-річний і 25-річний чоловіки.
Пошкоджені декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки.
Через влучання ворожого БпЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Виникла пожежа.
Обстріли Нікопольщини
По Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії та атакували FPV-дронами. Під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Мирівська і Покровська громади. Понівечені промислове підприємство, інфраструктура, приватний будинок, кафе, господарська споруда й автозаправна станція.
Крім цього, за медичною допомогою звернулась 26-річна жінка, постраждала внаслідок нічної атаки на Марганець.
