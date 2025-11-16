Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 16 ноября, продолжается атака российских беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

В 17:30 сообщалось о БПЛА курсом на Одесскую/Николаевскую области из акватории Черного моря.

В 17:31 - Новая группа БПЛА:

на севере Черниговщины в юго-западном направлении;

на севере Сумщины, курсом на юг.

В 18:07 - БПЛА с юга Сумской области - на Полтавскую область.

В 18:37 - Полтавская область: БПЛА в Кременчугском р-не, курсом на юго-запад.

В 19:12 - БПЛА курсом на Одесскую/Николаевскую области из акватории Черного моря.

В 19:17 - БПЛА на Сумы с севера.

В 19:27 - БПЛА на Одессу с юга.

Обновленная информация

В 19:56 группа беспилотников была замечена:

с юга Сумщины – на Полтавщину.

на Полтавщине – на н.п. Решетиловка.

на севере Запорожья – на н.п. Горняцкое.

на юге Харьковщины – на Днепропетровщину.

с юга Сумщины – на Полтавщину.

на востоке Харьковщины – на н.п. Изюм и Лозовую.

на западе Донетчины - западнее.

В 20:23 - БПЛА на Сумы с севера.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

