Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 16 ноября, продолжается атака российских беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
В 17:30 сообщалось о БПЛА курсом на Одесскую/Николаевскую области из акватории Черного моря.
В 17:31 - Новая группа БПЛА:
- на севере Черниговщины в юго-западном направлении;
- на севере Сумщины, курсом на юг.
В 18:07 - БПЛА с юга Сумской области - на Полтавскую область.
В 18:37 - Полтавская область: БПЛА в Кременчугском р-не, курсом на юго-запад.
В 19:12 - БПЛА курсом на Одесскую/Николаевскую области из акватории Черного моря.
В 19:17 - БПЛА на Сумы с севера.
В 19:27 - БПЛА на Одессу с юга.
Обновленная информация
В 19:56 группа беспилотников была замечена:
- с юга Сумщины – на Полтавщину.
- на Полтавщине – на н.п. Решетиловка.
- на севере Запорожья – на н.п. Горняцкое.
- на юге Харьковщины – на Днепропетровщину.
- с юга Сумщины – на Полтавщину.
- на востоке Харьковщины – на н.п. Изюм и Лозовую.
- на западе Донетчины - западнее.
В 20:23 - БПЛА на Сумы с севера.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что Силы обороны контролируют большую часть Купянска, в северных районах города россияне отрезаны от снабжения.
У дроновой ППО є безперечні переваги - мобільність, універсальність, малі початкові вкладення для вже досвідченого екіпажу, якщо тільки мова не їде про відбиття масованих атак.
Дронова ППО зараз незамінна на фронті на тлі відсутності інших засобів. Але вона не може забезпечити відбиття масованої атаки дронів.
Чому?... - Тому що на кожен дрон потрібен досвідчений оператор. А якщо атака масована, то операторів потрібно багато.
Вночі - а шахеди літають переважно вночі - кожному оператору потрібен радар. Інакше ви ворожій дрон в небі не знайдете. З радарами в нас біда...
І в день, і в ночі кожному оператору потрібен екіпаж - хоча б водій, технік. Кожен екіпаж повинен чергувати на шляху прольоту шахедів, тому що дальність роботи фпв-перехоплювачів дуже невелика.
Дрони-перехоплювачі погано працюють в сильний вітер, сніг, дощ, і взагалі ефективність сильно залежить від досвіду екіпажу і оператора, від людського фактору.
Тому ніде в світі, крім України не будують чисто дронову ППО.
Тому що ефективність ППО рахується не кількістю збитих цілей, а кількістю пролетівших, і вразивших наши оселі.
В нас на ЗРК не виділяють майже не копійки, проте мільярди надають наближеним до влади виробникам дронів-перехоплювачів.
Але чи дає нам всім надійний захист?... - Ні!
Президент ще на початку року казав, що всі гроші світу держава буде спрямовувати на дрони-перехоплювачі. Шмигаль, казав що вже купується майже тисяча дронів на добу. Тисяча! Плюс - дрони від крутих волонтерів.
А скільки шахедів за добу збивається цими дронами?... Тисяча?... Півтисячі?... Скільки?...
12 листопада 2025 року президент Зеленський повідомив, що з початку місяця дронами збито... 450 шахедів. 450 шахедів за півмісяця! - Ось справжня ефективність тільки дронової ППО, на яку спрямовані всі гроші світу.
Чи можемо ми зробити свою ефективну комбіновану ППО з дронів, ЗРК, літаків, артилерії? - так, можемо. Але гроші на це не виділяються, держава не консолідує зусилля розробників, не ставить завдання, бо працює корупційний конвеєр дронової ППО, а хто проти - тої ворог держави.
І це ще ворог не почав масово використовувати реактивні шахеди і далекобійні КАБи, проти яких дронова ППО просто безсила.