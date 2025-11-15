Литва разрабатывает технологию борьбы с воздушными угрозами: некоторые системы уже испытаны в Украине

Литва быстро развивает технологии для противодействия недавнему притоку контрабандных воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов из Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом рассказал вице-министр экономики Паулюс Петраускас.

Борьба с воздушными угрозами

Так, отмечается, что несколько десятков литовских компаний представили предложения по инновационным мерам по выявлению, мониторингу, идентификации и нейтрализации воздушных угроз.

Петраускас сообщил, что правительство рассчитывает выбрать лучшие идеи в течение нескольких недель и разработать технологию в течение шести месяцев.

"Через две недели у нас будут выбраны компании и идеи. Затем мы примем дополнительные меры в дополнение к этим идеям, чтобы помочь в разработке технологии", - сказал Петраускас.

По его словам, Министерство внутренних дел уже работает над техническими спецификациями для закупок, которые позволят проводить испытания и интеграцию в существующие системы.

Некоторые системы уже испытаны в Украине

Петраускас рассказал, что некоторые представленные системы уже были испытаны в Украине для других целей, но также могут быть применены в Литве. Другие - это новые предложения, которые могут привести к эффективным решениям.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва уже научилась противодействовать угрозе контрабандных воздушных шаров, однако страна должна быть готова к новым вызовам.

Что предшествовало?