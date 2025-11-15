Литва разрабатывает технологию борьбы с воздушными угрозами: некоторые системы уже испытаны в Украине
Литва быстро развивает технологии для противодействия недавнему притоку контрабандных воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов из Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом рассказал вице-министр экономики Паулюс Петраускас.
Борьба с воздушными угрозами
Так, отмечается, что несколько десятков литовских компаний представили предложения по инновационным мерам по выявлению, мониторингу, идентификации и нейтрализации воздушных угроз.
Петраускас сообщил, что правительство рассчитывает выбрать лучшие идеи в течение нескольких недель и разработать технологию в течение шести месяцев.
"Через две недели у нас будут выбраны компании и идеи. Затем мы примем дополнительные меры в дополнение к этим идеям, чтобы помочь в разработке технологии", - сказал Петраускас.
По его словам, Министерство внутренних дел уже работает над техническими спецификациями для закупок, которые позволят проводить испытания и интеграцию в существующие системы.
Некоторые системы уже испытаны в Украине
Петраускас рассказал, что некоторые представленные системы уже были испытаны в Украине для других целей, но также могут быть применены в Литве. Другие - это новые предложения, которые могут привести к эффективным решениям.
Напомним, ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва уже научилась противодействовать угрозе контрабандных воздушных шаров, однако страна должна быть готова к новым вызовам.
Что предшествовало?
- В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
- Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
- 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
